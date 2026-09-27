Названы самые аварийные модели китайских автомобилей в России

Jetour Dashing, Voyah Free и Haval F7 — в топ-3

Фото: Динар Фатыхов

Кроссовер Jetour Dashing назван самой аварийной моделью китайских автомобилей в России. Об этом свидетельствует анализ страховой компании «АльфаСтрахование».

В первом полугодии 2026 года Jetour Dashing стал лидером по частоте страховых случаев среди китайских машин: на каждые 100 полисов каско приходилось около 53 обращений (52,7%).

Второе место занял Voyah Free с показателем 43,1%, третье — Haval F7 (42%). В первую пятерку также вошли Omoda C5 (41%) и Geely Atlas (40,7%). Реже всего страховые случаи фиксировались у Belgee X50 (29,4%), Belgee X70 (30,2%) и Geely Cityray (30,7%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— По отдельным моделям частота обращений по каско превышает 50%. Это означает, что риск необходимости ремонта в период эксплуатации остается существенным, — отметил директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

По его словам, стоимость восстановления современных автомобилей продолжает расти из-за дорогих кузовных деталей, оптики и электронных систем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане спрос на китайские автомобили с пробегом в июле 2026 года вырос на 14,7%.

Зульфат Шафигуллин