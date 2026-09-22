Гарипов: в Татарстане пока нет камер, фиксирующих у водителей отсутствие ОСАГО

Однако в республике поэтапно вводят автоматизированную систему управления экипажами ДПС

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане пока нет камер, фиксирующих у водителей отсутствие ОСАГО. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов. Напомним, что в России планировали поэтапно начать вводить такие устройства с октября 2026 года.

— Пока нет таких. В работе это все ведется (переговоры по установке, — прим. ред.), причем не только в республике, но и во многих других регионах, однако пока я не могу сказать, в течение какого времени они будут установлены на дорогах, — сказал изданию глава УГИБДД по РТ.

Однако, по его словам, в Татарстане поэтапно вводят автоматизированную систему управления (АСУ) экипажами ДПС, которая отслеживает местоположение экипажа и оперативно распределяет заявки по ДТП. А замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов предложил внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для санитарного транспорта и организовать дистанционную телефонную поддержку очевидцев ДТП. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров