Казанцы оформили на 28% больше ОСАГО и на 18% каско к концу лета
Одновременно средняя стоимость полиса для аккуратных водителей выросла на 3%, для высокорисковых — на 10%
В августе в Казани спрос на онлайн-страхование автомобилей превысил среднегодовые показатели. Количество оформленных полисов ОСАГО оказалось на 28% выше среднего уровня, а каско — на 18%. К таким выводам пришли аналитики магазина приложений RuStore и «Росгосстраха».
Одновременно средняя стоимость полиса для аккуратных водителей выросла на 3%, для высокорисковых — на 10%.
Интерес к автострахованию эксперты связывают с оживлением авторынка. Отдельный рост фиксируется в сегменте электромобилей и гибридов. В июне число их ОСАГО выросло на 28% к маю, в июле показатель увеличился еще на 17–20%. Запросы на каско для таких машин в первом полугодии оказались более чем на 20% выше прошлогоднего.
— Оформление полисов онлайн становится проще, поэтому клиенты все чаще проходят весь путь покупки в цифровых каналах, — отметил начальник отдела онлайн-продвижения «Росгосстраха» Денис Захаров.
Данные RuStore подтверждают тренд: количество запросов по автомобильным приложениям в 2026 году выросло вдвое. Чаще всего скачивают «Яндекс Навигатор» и «VK Видео». По данным магазина приложений, он установлен в каждом пятом российском автомобиле с мультимедийной системой на базе Android.
Напомним, средняя выплата по ОСАГО в июле достигла 137,1 тысячи рублей. Количество заключенных договоров составило 40,4 млн, из них 15,2 млн пришлось на краткосрочные полисы.
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