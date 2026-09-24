СМИ: Mercedes пригрозил закрыть заводы, если персонал откажется работать сверхурочно

Речь идет о бесплатных переработках

Фото: Динар Фатыхов

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся выполнять бесплатные сверхурочные работы. Об этом сообщает издание WirtschaftsWoche.

По информации издания, если не удастся сократить затраты на оплату труда, руководство компании планирует закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и еще один — по производству компонентов трансмиссий.

В рамках своей стратегии по уменьшению затрат на оплату труда Mercedes-Benz требует от работников согласия на увеличение рабочей недели с 35 до 40 часов при сохранении текущего уровня зарплат. Также рассматривается возможность сокращения или полной отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Издание отмечает, что компании необходимо сэкономить до 800 миллионов евро на затратах на рабочую силу в Германии. В ответ на эти меры немецкие работники требуют от руководства четких гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года, а также обязательств по внедрению новых технологических линий на производственных площадках в стране.

Mercedes-Benz Group AG (ранее известный как Daimler AG) является одним из крупнейших автоконцернов в мире и был основан в 1883 году. На данный момент штат компании насчитывает около 164 тысяч сотрудников.

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Никита Егоров