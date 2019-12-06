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Теперь ошибка в полисе ОСАГО может обойтись виновнику ДТП в 100% ущерба

11:53, 06.12.2019 1
Теперь ошибка в полисе ОСАГО может обойтись виновнику ДТП в 100% ущерба
Фото: скриншот видео youtube.com

В силу вступили поправки в закон об ОСАГО, которые позволят страховщикам полностью перекладывать обязанность выплачивать ущерб на виновника ДТП. Это может произойти в случае ошибки в полисе.

Сами поправки предполагают, что взыскивать с виновника аварии 100% суммы страховые компании должны, если в полис внесены «недостоверные данные с целью уменьшения стоимости страховки», пишут «Ведомости». Максимальные суммы при возмещении имущественного вреда — 400 тысяч рублей, за вред здоровью или жизни — 500 тысяч.

Такая норма уже действует в отношении электронных полисов ОСАГО.

Эксперты опасаются, что страховщики будут использовать нововведение во вред автомобилистам. Поправки не учитывают, что недостоверные сведения могут попасть в полис не только по умыслу клиента, но и по ошибке. Также есть опасность намеренной неточности со стороны сотрудника страховой компании, заполняющего заявление.

Напомним, что накануне появилась информация о возможном скачке цен на полисы «автогражданки» на 100%. Однако страховщики опровергли подобные сообщения и заявили о попытке манипулирования рынком.

АвтоОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:23
    Данные в полисе- это очень важно. Но мы постоянно заходим и смотрим данные с фондового рынка. Пожалуйста, не забудьте постоянно показывать и обновлять сведения! Вы единственный ближний сайт.
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