Теперь ошибка в полисе ОСАГО может обойтись виновнику ДТП в 100% ущерба

В силу вступили поправки в закон об ОСАГО, которые позволят страховщикам полностью перекладывать обязанность выплачивать ущерб на виновника ДТП. Это может произойти в случае ошибки в полисе.

Сами поправки предполагают, что взыскивать с виновника аварии 100% суммы страховые компании должны, если в полис внесены «недостоверные данные с целью уменьшения стоимости страховки», пишут «Ведомости». Максимальные суммы при возмещении имущественного вреда — 400 тысяч рублей, за вред здоровью или жизни — 500 тысяч.

Такая норма уже действует в отношении электронных полисов ОСАГО.

Эксперты опасаются, что страховщики будут использовать нововведение во вред автомобилистам. Поправки не учитывают, что недостоверные сведения могут попасть в полис не только по умыслу клиента, но и по ошибке. Также есть опасность намеренной неточности со стороны сотрудника страховой компании, заполняющего заявление.

Напомним, что накануне появилась информация о возможном скачке цен на полисы «автогражданки» на 100%. Однако страховщики опровергли подобные сообщения и заявили о попытке манипулирования рынком.