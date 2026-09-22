Названо количество зарегистрированных транспортных средств в Татарстане

Общая протяженность дорог в регионе составляет более 40 тыс. км

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано свыше 2 млн транспортных средств. При этом общая протяженность дорог в регионе составляет более 40 тыс. км. Такие цифры озвучил секретарь Совбеза республики Рафаиль Гильманов на пленарном заседании «Философия транспортной мобильности Татарстана: безопасность, устойчивость и цифровая трансформация».



— Рост транспортной активности, внедрение новых технологий, расширение городских агломераций дают не только новые возможности, но и формируют новые риски. Особенно тревожный фактор — это динамика смертности в ДТП. Мы фиксируем рост числа погибших по итогам 2024—2025 годов, и негативная тенденция продолжается в текущем году. Наша задача — увидеть эти риски, заранее выстроить систему, которая будет надежно работать в республике, учитывая нашу географию, плотность транспортных потоков, темпы урбанизации и специфику дорожной сети, — отметил спикер.

На данный момент, как было продемонстрировано на выставке в рамках сессии, сотрудники ГАИ Татарстана уже имеют в своем арсенале комплекс измерения скорости, который в стационарном положении может измерить скорость вплоть до 350 км/ч, передвижной пункт весогабаритного контроля, имеющий диапазон взвешивания до 10 тыс. кг, работающий при температуре от -40 до +40 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сотрудники ГИБДД активно используют единую платформу управления транспортной системой. Эта платформа собирает данные от различных источников транспортной инфраструктуры и имеет аналитические инструменты для повышения безопасности дорожного движения. Так, только в 2026 году разработали специализированный модуль, который цифровизирует деятельность различных ведомств. Здесь можно увидеть оперативную схему отображения ДТП, страницу ЦОФА, где собраны актуальные схемы организации дорожного движения, вплоть до мест концентрации аварий, а также конструктор, в котором выявляют скрытые закономерности и оперативно реагируют на возможность возникновения ДТП такого формата, сообщила представитель организации Фарида Салахиева.

В Татарстане уже поэтапно вводят автоматизированную систему управления (АСУ) экипажами ДПС, которая отслеживает местоположение экипажа и оперативно распределяет заявки по ДТП. А замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов предложил внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для санитарного транспорта и организовать дистанционную телефонную поддержку очевидцев ДТП. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров