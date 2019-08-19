Как карманные партнеры страховщиков «помогают» пострадавшим в ДТП потерять право требования

Фото: Роман Хасаев

Обходной путь снизить убытки по многострадальной «автогражданке» придумали страховщики, насоздавав сеть «партнеров», действующих под видом аварийных комиссаров или оценщиков. Широкое распространение эта практика получила и в Казани — сегодня менеджеры таких фирм с порога предлагают автовладельцам, выступающим пострадавшей стороной в ДТП, заключать договоры переуступки им прав требования возмещения ущерба по ОСАГО со страховой компании. Якобы так выгоднее и быстрее, а на практике — придется довольствоваться копейками либо доплачивать за ремонт своей побитой машины из собственного кармана. В тонкостях хитрого порядка, причинах его распространения, а также выгодах автовладельцев и ожидающих их подводных камнях разбиралось «Реальное время».

Деньги, деньги, деньги



Измученные «отрабатывавшими» свои кредитные автомобили мошенниками, страховщики продолжают искать новые способы снизить выплаты по этому обязательному, но не выгодному виду страхования. Найдя лазейку в законе, теперь они насоздавали контор, которые стали предлагать потерпевшим в ДТП и обратившимся за возмещением ущерба клиентам заключать договор цессии (уступки права требования возмещения ущерба). Последние могут отремонтировать авто либо выплатить деньги за его ремонт — на выбор клиента. Однако после переуступки прав выяснится, что денег будет мало, причем в обоих случаях. А требовать с «родного» страховщика заплатить по полной таксе такой карманный партнер, конечно же, не будет.

«Вы попадаете в ДТП, вашей вины нет. Звоните на горячую линию страховой компании, чтобы получить возмещение или ремонт по ОСАГО. Вас отправляют на осмотр к «посредникам» — оценщику или аварийному комиссару. В офисе этой компании вам объясняют, что выплаты от страховой на ремонт точно не хватит, придется доплачивать. Далее вам предлагают подписать договор цессии на ремонт авто — якобы так ремонт получите быстрее. По этому договору оценочная компания или сам сервис обязуется организовать для вас ремонт авто, а вы взамен уступаете им право требовать выплату со страховой компании. После подписания договора вас будут кормить обещаниями, и сроки ремонта сильно затянутся», — пишет блог «Кот-юрист».

Напомним, «Реальное время» ранее писало, как решение Конституционного суда России в защиту интересов потерпевших в ДТП породило новый вид бизнеса. Предприниматели стали заключать с потерпевшими автовладельцами договоры цессии — уступки прав требований убытков по ОСАГО — и взыскивать с виновников аварий крупные суммы в свою пользу, а вовсе не на ремонт автомобилей. Теперь, похоже, договоры цессии стали инструментом в еще одном способе зарабатывания денег в сфере «автогражданки» — уже с потерпевших.

Менеджер страховой компании предлагает заполнить ряд документов, среди которых есть договор цессии, например, в Казани — с фирмой, входящей в группу компаний «ЛАТ», — санкт-петербургским ООО «ЛАТ Ассистанс» либо казанским ООО «ЦУУ» (на фото). Фото Инны Серовой

Одних обобрали, других обрадовали

Услугами цессионеров, как свидетельствуют отзывы, например, на ресурсе banki.ru, потерпевшие недовольны: они жалуются на затягивание сроков ремонта и занижение сумм выплат.

Недовольные таким порядком клиенты описывают схему: при оформлении заявления на возмещение ущерба от ДТП по ОСАГО менеджер страховой компании, осуществляющей прием заявлений, предлагает заполнить ряд документов, среди которых есть договор цессии, согласно которому потерпевший уступает право требования возмещения от страховщика, например, в Казани — с фирмой, входящей в группу компаний «ЛАТ», — санкт-петербургским ООО «ЛАТ Ассистанс» либо казанским ООО «ЦУУ». Если потерпевший подписывает договор цессии, у него могут начаться проблемы. Ремонт затягивается, а суммы, которые на основании договора уступки права требования страховая компания выплачивает цессионеру, оказывается недостаточно для ремонта. В итоге автовладелец вынужден доплачивать разницу — крупную сумму. А в случае выплаты возмещения наличными она оказывается мизерной.

Впрочем, есть автовладельцы, которых все в этой системе устраивает.

— Я еще не знаю, сколько мне выплатят в итоге, но мой знакомый, который недавно получил деньги по договору цессии, остался доволен, — заявил корреспонденту «Реального времени» Азат Г., передавая только что подписанные документы сотруднику ООО «ЦУУ». — Ну заплатят мне немного — машину-то все равно продавать буду перекупщику как есть, а тут — добавка живыми деньгами.

Однако заключение договора цессии, как утверждает блог «Кот-юрист», грозит для клиента страховой неприятными последствиями: «Ненавязчиво посылая вас к посредникам, страховая компания полностью снимает с себя обязанности по урегулированию страхового случая. Она не делает вам денежную выплату, не выдает направление на ремонт и не контролирует сроки и качество ремонта. Все связанные с ремонтом спорные вопросы ФЗ об ОСАГО больше не регулирует. Вы не получите от страховой ни выплату, ни предусмотренные законом об ОСАГО неустойки и штрафы и не сможете предъявить ей претензии по качеству ремонта. Страховые выплаты по ОСАГО освобождены от НДФЛ на основании статьи 213 НК РФ. По доходам от договоров цессии такое не предусмотрено, то есть налог в данном случае придется платить на общих основаниях (см. письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 28.07.2015 №03-04-05/43362)».

При этом компания, если вы вдруг захотите истребовать с нее крупную сумму ущерба, может в любой момент обанкротиться. А на смену ей придет новая, ведь такие посредники не рискуют ни лицензией, ни репутацией. В общем-то они не рискуют ничем. Вот такая цессия.

Вывески с названием компании ни на здании, где она квартирует, ни внутри него нет — только загадочная бумажка в файле у непрезентабельной входной двери. Фото Инны Серовой

Цессионер из самого Санкт-Петербурга

Тем временем корреспондент «Реального времени» побывала в офисах компаний–цессионеров и удостоверилась в том, что практика предложения клиентам такой услуги получила широкое распространение в Казани.

Первый визит — на улицу Васильченко, 20, в представительство питерской фирмы «ЛАТ Ассистанс» с уставным капиталом 10 000 рублей (согласно ЕГРЮЛ). Вывески с названием компании ни на здании, где она квартирует, ни внутри него нет — только загадочная бумажка в файле у непрезентабельной входной двери: «ЛАТ. Отдел урегулирования убытков». «Отдел» занимает маленькую комнатку, рядом с дверью которой на стене вместо приличествующей случаю таблички также висит лишь бумажка в файле с распечаткой из четырех слов: «Ренессанс», «Ингосстрах», «Эрго», «Тинькофф». А в комнатке наблюдаются все классические признаки фирмы-однодневки — четыре пустых офисных стола, четыре ноутбука, ксерокс и семь самых дешевых офисных стульев — для сотрудников и посетителей.

Наотрез отказавшийся представиться сотрудник рассказал, что сюда для осмотра повреждений и — по желанию клиента — для заключения договора цессии направляют потерпевших за возмещением по ОСАГО страховщики — «Группа Ренессанс Страхование», «Ингосстрах», «Эрго», «Тинькофф». Он подтвердил, что «ЛАТ Ассистанс» входит в группу компаний «ЛАТ», являющуюся официальным партнером вышеперечисленных страховых компаний.

Также собеседник «Реального времени» подчеркнул, что договор цессии с клиентами фирма «ЛАТ Ассистанс» заключает только добровольно, и клятвенно заверил, что ремонт, который производит для этих клиентов в этом же самом здании казанское ООО «Ремарк-К», выполняется в установленные законом сроки и «полностью согласовывается с выдавшими направление страховыми компаниями».

«Отдел» занимает маленькую комнатку, рядом с дверью которой на стене вместо приличествующей случаю таблички также висит лишь бумажка в файле с распечаткой из четырех слов: «Ренессанс», «Ингосстрах», «Эрго», «Тинькофф». Фото Инны Серовой

На вопрос, как найти руководителя авторемонтной компании, собеседник «Реального времени» улыбнулся:

— Да он в этой же комнате, за столом напротив меня, сидит, просто отлучился!

Как свидетельствует система «Спарк-Интерфакс», ООО «Ремарк-К», директором и учредителем которого является Дэвид Сычев, было зарегистрировано в апреле 2018 года. Ровно через год после принятия поправок о натуральном возмещении в закон об ОСАГО и за несколько дней до того, как перестали действовать договоры, заключенные до их принятия, то есть договоры, по которым автовладельцы еще могли выбирать между натуральным и денежным возмещением убытков. Среднесписочная численность сотрудников предприятия — два человека.

Тот же источник сообщает, что ООО «ЛАТ Ассистанс» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге Ярославом Владимировичем Молдованом в феврале 2018 года, а с июня того же года собственником и директором ООО стал Лизунов Александр Владимирович. В компании работают четыре человека.

Следует отметить, что информации о том, что ООО «ЛАТ Ассистанс» имеет офис в Казани и оказывает услуги клиентам страховщиков, на официальном сайте группы компаний «ЛАТ» нет. Как сообщила оператор горячей линии Марина, в Казани работают три фирмы, куда направляют клиентов страховщики (конкретно речь шла об АО «Группа Ренессанс Страхование»), причем она в качестве партнеров группы компаний «ЛАТ» назвала крупные фирмы — «Бош-Сервис», «Транстехсервис», «Кан АВТО», и продиктовала их адреса.

— Может, она указала их просто как ориентиры, имела в виду, что мы, например, находимся в том же здании, что и «Бош-Сервис», — заметил по этому поводу безымянный сотрудник «ЛАТ Ассистанса».

И в это можно было бы поверить, если бы корреспондент «Реального времени» четко не просила Марину указать именно компании, работающие в Казани как партнеры группы компаний «ЛАТ», подчеркнув свое желание убедиться, что это солидные фирмы.

На первом этаже работают специалисты страховщика, на втором — представители ООО «ЦУУ» (расшифровывается как Центр урегулирования убытков, и эти же три слова вынесены на солидную вывеску на фасаде здания). Фото Инны Серовой

«Клиент имеет право...»

Организация, которая помогает получить денежное возмещение по ОСАГО клиентам крупного страховщика из фешенебельной финансовой группы, расположена в здании «Страхового центра» на улице Космонавтов, 73. На первом этаже работают специалисты страховщика, на втором — представители ООО «ЦУУ» (расшифровывается как Центр урегулирования убытков, и эти же три слова вынесены на солидную вывеску на фасаде здания).

Консультант при входе сообщила, что всех клиентов вначале направляют в ЦУУ, и указала путь наверх. А специалист ЦУУ Лейсан Хайруллина пояснила, что вначале сотрудники ЦУУ проводят осмотр автомобиля для оценки ущерба для страховщиков, а потом уже потерпевший вправе, но не обязан заключить договор цессии. При этом она отметила, что этот вариант «удобный и выгодный» для потерпевшего.

На горячей линии самой страховой компании, куда корреспондент «Реального времени» обратилась в качестве якобы потерпевшего в ДТП частного лица, специалист проинформировала, что компания «не рекомендует заключать договор цессии с кем бы то ни было»:



— Вы, подписывая этот договор, передаете свои права другой компании, с которой будет сотрудничать наша компания. Все вопросы, включая денежную сумму на ремонт, будут обсуждаться с ними. Мы вам не рекомендуем подписывать такой договор, лучше самостоятельно обратиться в страховую компанию.

«Продажа прав требования — обычная практика»

Корреспондент «Реального времени» запросила страховщиков о том, с какой целью они дополнили стандартный порядок возмещения ущерба включением в цепочку компаний-посредников через договор цессии, есть ли в этом порядке выгода для страховщиков и потерпевших в ДТП и предупреждают ли менеджеры страховых компаний клиентов о том, что при заключении договора цессии те потеряют право на освобождение страховой выплаты по ОСАГО от НДФЛ и будут вынуждены оплатить налог по доходам от договоров цессии на общих основаниях. Также корреспондент поинтересовалась, почему менеджеры страховых компаний не информируют клиентов о сути и последствиях заключения договора цессии и о праве клиентов отказаться от такого порядка.

— В соответствии с действующим законодательством клиент в нашей компании может получить страховое возмещение как в форме ремонта, так и в форме выплаты, — ответил вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Владимир Тарасов. — Также клиент вправе по своему усмотрению переуступить права требования страхового возмещения. Это исключительно право клиента. Кроме того, продажа прав требования по страховому случаю не редкость в страховании. Это обычная практика, распространенная по всей стране. И страховщик вынужден принимать и рассматривать убытки, заявленные по цессии. При этом мы разбираем каждый случай обращения клиента с жалобой индивидуально и помогаем всем, у каких бы партнеров они ни обслуживались.

— «АльфаСтрахование» не заключает договоры цессии с клиентами и не включает подобных посредников в цепочку урегулирования убытков. Договор переуступки прав — сугубо добровольное решение клиента. Мы готовы подключаться к разбору ситуации при предоставлении конкретных примеров. Удовлетворенность клиента качеством урегулирования убытков в рамках действующего правового поля является ключевой задачей для компании. Именно по этой причине в компании на системной основе замеряется уровень удовлетворенности клиентов и проводятся мероприятия, направленные на улучшение этого показателя, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АО «АльфаСтрахование». — На вопрос, какая выгода ему от договора цессии, может ответить только сам клиент. Полагаем, что если клиент в добровольном порядке передает свое право, то наверняка он оценивает то, что за это получает взамен. «АльфаСтрахование» работает только в рамках действующего законодательства. Как правило, при страховом случае по ОСАГО по соглашению с клиентом компания производит страховую выплату или выдает направление на ремонт транспортного средства. Договор переуступки прав, который, как правило, предлагают различные посредники, — это сугубо добровольное действие любого гражданина. Поэтому предупреждения указанного характера после подписания договора цессии клиентом часто бывают уже не совсем актуальными. Сотрудники [«АльфаСтрахования»] всегда готовы максимально полно отвечать на вопросы клиентов, но и подвергать сомнению собственное добровольное решение клиента или отговаривать его от уже совершенных осознанных действий не совсем корректно. Исключением являются случаи с явными признаками мошенничества, которые часто встречаются в южных регионах».

«Экономить на клиенте — неэтично»

— Переход на возмещение по ОСАГО в виде ремонта автомобиля позволил отсечь достаточно большое количество мошенников, которые паразитировали на разнице в стоимости ремонта, — считает вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. — С точки зрения юридической заключить договор цессии — вполне грамотное решение, но есть же и моральная сторона!

Собеседник «Реального времени» подчеркнул, что страхование — не только бизнес:

— Оно несет еще и социальную функцию. И в морально-этическом плане различные приемы, позволяющие сэкономить на клиентах, выглядят некрасиво. Особенно учитывая, что договоры об уступке прав требования юридически безграмотные клиенты заключают, зачастую не понимая, каковы будут последствия такой сделки.

— Страховые компании много лет боролись за возможность возмещения убытков от ДТП по ОСАГО через восстановительный ремонт, чтобы его по низким ценам выполняли фирмы, которые страховщики будут контролировать. А теперь страховщики начали искать новые пути снижения издержек, — считает нижнекамский юрист Владислав Шин. — Схема с использованием договоров цессии может содержать в себе признаки уголовно наказуемого деяния, мошенничества, но факт мошенничества нужно доказать, например, с помощью контрольной закупки. А этого никто не делает, надзорные и правоохранительные органы не занимаются этим вопросом.