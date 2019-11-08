«Нажать кнопку на смартфоне и признать себя виноватым?» — водители не оценили электронный европротокол

В Союзе страховщиков РТ поясняют — автовладельцы республики большей частью консервативны

С момента, как автовладельцы получили возможность оформить мелкую аварию в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД, прошла неделя. Для этого достаточно лишь иметь смартфон, на который необходимо установить приложение «Помощник ОСАГО». Оно доступно для 100 млн пользователей портала госуслуг. Но программа пока заработала для столичных жителей — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В последний момент в пилотный проект успел запрыгнуть Татарстан (официальных подтверждений этому, впрочем, нет). ДТП-приложение может привести к подставам, считают эксперты, и в народ оно, скорее всего, пойдет со скрипом. Большинство автовладельцев — «старорежимные», консервативные, а то и безграмотные: до сих пор даже легкие аварии многие водители отказываются оформлять без участия сотрудников полиции, что подтвердили «Реальному времени» как представители ГИБДД по РТ, так и страховщики.

Оформить ДТП по смартфону: без бумаги не обойтись, схему аварии придется зарисовать

Приложение «Помощник ОСАГО» с 1 ноября позволяет оформить электронный европротокол в случае мелкой аварии, под которой подразумевается авария без пострадавших, в ней задействовано не более двух машин, а между участниками ДТП при этом нет каких-либо разногласий об обстоятельствах происшествия. Оформить такое ДТП может всего лишь один из водителей.

Данные участников приложение получает автоматически из системы госуслуг и от Российского союза автостраховщиков (РСА). Для этого необходимо будет также сфотографировать повреждения автомобилей и заполнить поля в электронном извещении. Без бумаги тоже не обойтись: схему ДТП придется зарисовать на бумаге, затем сфотографировать с помощью приложения. Схему должны подтвердить оба участника аварии.

«Приложение сгенерирует на экране QR-код: второй водитель подносит камеру телефона, считывает код и переходит, авторизовавшись, на портал госуслуг», — говорится в описании.

После чего второй водитель подтверждает или отклоняет извещение. При наличии снимков участник ДТП может рассчитывать на компенсацию ущерба в размере до 400 тыс. рублей, без них — до 100 тыс. рублей. Оформление по европротоколу не обязанность водителя, а право — любой участник ДТП может, если пожелает, вызвать сотрудников ГИБДД. В Москве новую опцию оценили положительно, в полиции отметили, что если граждане будут больше пользоваться европротоколом, убирать поврежденные машины с проезжей части, не дожидаясь инспектора, это должно разгрузить движение в городе: «Особенно эффект должен быть заметен на крупных магистралях, где даже мелкая авария может спровоцировать гигантский затор». О том, что Татарстан тоже вошел в пилотный проект, рассказал «Коммерсант» со ссылкой на источник в РСА.

Союз страховщиков РТ: наши водители консервативны — без участия ГИБДД оформлять ДТП не захотят

До сих пор извещение о ДТП автомобилисты подавали и подают в страховую компанию в бумажном виде — на специальном бланке. При этом у страховщиков нередко скапливаются очереди на подачу таких извещений. Газета «Реальное время» в начале года уже писала о новелле властей, позволяющей перевести процесс оформления документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО в цифровой формат. Вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров тогда предупредил, что на внедрение новой технологии в практику страхования понадобится время: «Уж если принятый в 2002 году закон об ОСАГО до сих пор «шлифуется», то я не думаю, что извещения в электронном формате будут быстро внедрены. Тем более что у нас сразу начинает работать далеко не все из того, что хорошо работает на Западе».

Сегодня Сабиров по-прежнему скептичен. Само приложение, по его словам, в итоге заработало не с 1 ноября, а с 3—4 ноября. Данных о числе автовладельцев, кто уже воспользовался новшеством, у него нет, и, вероятнее всего, их сегодня нет ни у кого («разве что у Центробанка…»). Первые итоги пилотного проекта, как рассказал Сабиров «Реальному времени», можно будет подвести лишь через полгода, и только через год государство, если все получится, может окончательно ввести эту опцию для «продвинутых граждан». Большинство же водителей, полагает Сабиров, очень консервативны, а то и безграмотны и без участия сотрудников ГИБДД не решаются оформлять аварии:

— Сам часто наблюдаю такое. Еду по улице, смотрю — пробка. Из-за того, что две машины столкнулись. Обычная легкая авария. Я автовладельцам говорю: «Чего стоите и ждете ГИБДД, народ задерживаете? Оформляйте аварию самостоятельно и уезжайте». Водители рты разинули, стоят, звонят друзьям, знакомым…

ГИБДД РТ: немало водителей действительно предпочитают, чтобы ДТП оформлял сотрудник полиции

Сотрудники татарстанской полиции приветствуют новую практику оформления ДТП при помощи мобильного приложения, рассказал «Реальному времени» Ленар Габдурахманов, начальник Управления ГИБДД МВД по РТ:

— О самом оформлении дорожно-транспортных происшествий через смартфон мы говорили еще в 2018 году, когда у нас были созданы центры оформления ДТП, и все желающие могли оформить их через приложения.

Впрочем, число заявок к сотрудникам ГИБДД с 1 ноября пока не уменьшилось, по крайней мере, в Казани, рассказал он. В ГИБДД объясняют это тем, что прошло еще немного времени и не все участники дорожного движения узнали о существовании мобильного приложения. В то же время, отмечает Ленар Габдурахманов, многие, вероятно, отнесутся к новшеству с опасением: немало водителей действительно до сих пор предпочитают, чтобы ДТП оформлял сотрудник полиции.

— Конечно, все нововведения, в том числе и мобильные приложения, мы приветствуем. Главное, чтобы это было удобно и понятно гражданам и впоследствии не возникало никаких вопросов, — полагает начальник Управления ГИБДД МВД по РТ.

Новшество может привести к подставам, считают автоэксперты

Владлен Копвиллем, юрист Федерации автомобилистов России (ФАР), одним из первых в Казани разработавший специальное приложение для смартфона для помощи в ДТП, тоже считает новость о мобильном ДТП-приложении позитивной, вот только дьявол, предупреждает он, кроется в деталях:

— У нас же очень давно сотрудники полиции, по сути, и не выезжают на ДТП, если нет человеческих жертв. Обычно звонят, говорят: «Сами оформляйте, приезжайте по такому-то адресу…» Но с введением новшества может быть очень много подстав — чтобы со страховой компании выбить как можно больше денег. Подставы есть и сегодня, но в случае нового приложения даже машину демонстрировать не надо, ее показывать надо будет в страховой компании, чтобы там зафиксировали.

В том, что новшество сразу же пойдет в народ, сомневается и Юрий Кулагин, председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов». Автомобилисты, особенно водители со стажем, в возрасте — люди, можно сказать, «старорежимные», предпочитающие решать все проблемы по старинке. Он напомнил, как Татарстан тяжело переходил на европротоколы: многим заполнять бумажки без участия сотрудников ГИБДД было непросто.

«Нажать кнопку на смартфоне и признать себя виноватым? Не знаю, у кого сегодня рука-то на это поднимется!»

— До сих пор не все автомобилисты на это готовы. Поэтому немалая их часть сегодня пользуется либо услугами аварийных комиссаров, либо ждет приезда ГИБДД. Бывают еще и случаи, когда явно один из участников аварии виноват — и он не подписывает протокол. Это психика человеческая. Он ждет товарищей, поддержку, а вдруг, думает он, получится так, что его можно будет признать невиновным или ситуация будет 50 на 50, — объясняет Кулагин.

Все это следствие того, считает он, что для многих россиян машина все еще не является обычным средством передвижения: для большинства — машины по-прежнему роскошь. Поэтому человек будет до последнего бороться, пытаясь доказать свою невиновность:

— Просто так нажать кнопку на смартфоне и признать себя виноватым? Не знаю, у кого сегодня рука-то на это поднимется!