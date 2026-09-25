Volkswagen и Audi отзывают свыше 2 млн автомобилей в связи с дефектом

Нюансы возникли в рулевом управлении

Volkswagen (VW) и его дочерняя компания Audi объявили о мировом отзыве более 2,1 миллиона автомобилей из-за дефекта в механизме управления. Об этом сообщает Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

В наиболее серьезных случаях этот дефект может привести к полной утрате управления рулевым механизмом. В Германии под отзыв попадают около 960 тысяч автомобилей, из которых 900 тысяч — марки Volkswagen и почти 60 тысяч — Audi.

Отзыву подлежат определенные модели, включая VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, выпущенные в период с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года, а также Audi Q3, произведенные с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.

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Никита Егоров