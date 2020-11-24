ООО ПолисСервисКонсалтинг

Общая информация

ООО «ПолисСервисКонсалтинг» оказывает комплекс услуг в сфере страхования.

История компании началась в 1992 году, когда в г.Казани была создана и успешно проработала много лет АСО «Промышленная страховая компания» (ПСК).

В 2008 году компания была приобретена Банком Москвы, и стала называться МСК. Позже, после известной истории с присоединением Банка Москвы к группе ВТБ, произошла консолидация и страховых активов группы.

В конце 2016 года группой бывших сотрудников ПСК под руководством Рустэма Сабирова была создано ООО «ПолисСервисКонсалтинг».

Руководитель — Сабиров Рустэм Ильдусович.

Дата последнего обновления: