ООО ПолисСервисКонсалтинг
Общая информация
ООО «ПолисСервисКонсалтинг» оказывает комплекс услуг в сфере страхования.
История компании началась в 1992 году, когда в г.Казани была создана и успешно проработала много лет АСО «Промышленная страховая компания» (ПСК).
В 2008 году компания была приобретена Банком Москвы, и стала называться МСК. Позже, после известной истории с присоединением Банка Москвы к группе ВТБ, произошла консолидация и страховых активов группы.
В конце 2016 года группой бывших сотрудников ПСК под руководством Рустэма Сабирова была создано ООО «ПолисСервисКонсалтинг».
Руководитель — Сабиров Рустэм Ильдусович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, ул Декабристов, 85Б
- Телефон: (843)260-70-07
- Email: pp@psk-kzn.ru
- Сайт: http://psk-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 24.11.2020