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ООО ПолисСервисКонсалтинг

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Общая информация

ООО «ПолисСервисКонсалтинг» оказывает комплекс услуг в сфере страхования.

История компании началась в 1992 году, когда в г.Казани была создана и успешно проработала много лет АСО «Промышленная страховая компания» (ПСК).

В 2008 году компания была приобретена Банком Москвы, и стала называться МСК. Позже, после известной истории с присоединением Банка Москвы к группе ВТБ, произошла консолидация и страховых активов группы.

В конце 2016 года группой бывших сотрудников ПСК под руководством Рустэма Сабирова была создано ООО «ПолисСервисКонсалтинг».

Руководитель — Сабиров Рустэм Ильдусович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, ул Декабристов, 85Б
  • Телефон: (843)260-70-07
  • Email: pp@psk-kzn.ru
  • Сайт: http://psk-kzn.ru/

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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