Чекушов заявил, что Россия начала поставлять легковые машины в Оман
Также компании РФ осваивают рынки африканских стран в области поставок минеральных удобрений
Россия начинает развивать новые экспортные направления, в частности, стартовали поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил статс-секретарь и замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в интервью РИА Новости.
— Мы теперь поставляем легковые автомобили в Оман, — отметил он.
Чекушов также упомянул о том, что российские компании активно осваивают рынки африканских стран, таких как Нигер и Того, особенно в области поставок минеральных удобрений. Это позволит России диверсифицировать экспорт и развиваться вне традиционных рынков. Кроме того, в текущем году также наблюдается увеличение поставок отечественной продукции в Аргентину.
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