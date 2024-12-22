В этом году более половины работодателей в России повысили зарплату сотрудникам

В 2023-м этот показатель был равен 68%

Фото: Михаил Захаров

В этом году зарплату сотрудникам подняли 58% российских работодателей. В 2023-м этот показатель был равен 68%, сообщает РБК со ссылкой на исследование hh.ru.

В каждой третьей компании — 33% — уровень дохода сотрудников остался прежним. Понизился он в 6% предприятий и организаций. Годом ранее зарплаты понизили лишь 1% работодателей.

Чаще всего рос доход у персонала компаний, в штате которых насчитывается от 101 до 500 сотрудников (66%) или от 501 до 1 000 сотрудников (65%). Среди организаций, в которых трудоустроено более тысячи человек, зарплаты подняли 55%. В малых компаниях (до 100 работников) этот показатель равен 50%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Наиболее заметен рост зарплат в таких областях, как гостинично-ресторанный бизнес (68% компаний), добыча сырья (67%), тяжелая и легкая промышленность (по 66%).

Напомним, недавно президент России Владимир Путин сообщил, что в текущем году реальные зарплаты в стране увеличились на 9%. Он отметил, что рост дохода населения является важным показателем стабильности и развития экономики.

Галия Гарифуллина