Минниханов: новое здание театра Камала получило заключение о соответствии

Фото: Мария Зверева

Новое здание театра Камала получило заключение о соответствии строительным нормам. Об этом завил раис Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции.

— Объект необходимый, ЗОС получен (заключение о соответствии строительным нормам, — прим. ред.). Благоустройство еще не завершено, к лету все сделаем, — сказал он.

Напомним, его хотели достроить к концу декабря. Планируется, что здание откроет свои двери уже в 2025 году.

Внутри смогут расположиться 1 300 человек, при этом в главном зале — 800 зрителей вместо запланированных 600. Новое здание будет окружено набережной озера Кабан, озелененным общественным пространством на крыше и террасах, а также парком со стороны улицы Назарбаева.

Василя Ширшова