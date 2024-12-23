Валовый региональный продукт Татарстана превысит 5 трлн рублей в 2024 году

Фото: Сейтумерова Анна

По прогнозам, валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана в 2024 году достигнет отметки в 5 трлн рублей. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов, подчеркивая позитивные тенденции в экономическом развитии региона.



Минниханов заявил, что в текущем году республика уже преодолеет планку в 5 трлн рублей ВРП. Он также указал на ожидаемый объем промышленной продукции, который составит около 5,5 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал запланированы на уровне не менее 1,3 трлн рублей, а на строительный комплекс — более 850-900 млрд рублей.

Напомним, что в 2023 году ВРП Татарстана уже превысил 4 трлн рублей. Ранее, в сентябре, Минниханов заявлял о намерении достичь 5 трлн рублей по итогам следующего года, что подтверждает устойчивый рост экономики республики.

Анастасия Фартыгина