Муфтий Татарстана поддержал притесняемых в Китае мусульман

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поддержал мусульман, которых притесняют власти КНР.

«Безусловно, нас беспокоит ситуация, сложившаяся в Китае, тем более что она напрямую коснулась наших соплеменников. Но мы надеемся, что власти этой великой страны вспомнят о мудрости, которую несет их древняя культура», — написал муфтий РТ на своей странице в Instagram.

Он отметил, что Китай является родиной для многих мусульман. Самигуллин также добавил, что в России «хорошо усвоили уроки собственной истории», что борьба против религии имеет непоправимые отрицательные последствия.

«Мы, мусульмане России, должны искренне помолиться за благополучие наших братьев по вере в Китае», — добавил муфтий РТ.

Ранее глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин поддержал власти КНР, подчеркнув, что не увидел притеснений мусульман в Китае.



Напомним, власти Китая узаконили «перевоспитательные учреждения» для борьбы с экстремизмом для уйгуров-мусульман. При этом экстремизмом в том числе считается ношение бород и необычное имя.