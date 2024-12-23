СМИ опубликовали на 15% больше новостей с прямой линии Путина, чем в 2023-м

Активность российских СМИ при освещении совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2024 году заметно выросла по сравнению с прошлым годом. Зафиксирована 61 тыс. публикаций в первый день, что на 15% больше, чем в 2023 году. При этом аудитория этих публикаций выросла на 4,5%, достигнув 231 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Крибрум».

Среди тем, которые пользовались наибольшей популярностью в СМИ, лидируют: СВО (16%), ситуация в экономике (11%), положение в Курской области (8%), льготы и кредиты (7%), применение «Орешника» (7%), перспективы переговоров с Киевом (6%), отношения с США в свете возможного президентства Дональда Трампа (5%), восстановление новых регионов (4%), рост цен на продукты (4%).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru



В социальных сетях за первый день было зафиксировано 578,5 тысячи сообщений. Однако их суммарный аудиторный охват оказался немного ниже, чем в 2023 году (1,4 млрд, минус 5%).

Пик активности в соцсетях пришелся на вторую половину пресс-конференции, когда президент отвечал на вопросы конкретных россиян. Наиболее активными платформами оказались «ВКонтакте» (46%) и Telegram (39%), далее шли «Одноклассники» (14%). Доля русскоязычного сегмента YouTube в освещении составила всего 0,3%.

«Реальное время» собрало главные тезисы выступления российского лидера, а деталями закулисья и личными впечатлениями от работы на площадке поделился корреспондент издания.



Рената Валеева