Раис Татарстана — о вводе жилья в 2025 году: «Пока не стабилизируется ситуация, будет спад. Но мы переживем»

На пресс-конференции Рустам Минниханов высказался о том, сможет ли республика выполнить план по вводу жилья в новом году в условиях высокой ключевой ставки

Фото: Мария Зверева

На пресс-конференции раис Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о том, сможет ли республика выполнить план по вводу жилья в новом году в условиях высокой ключевой ставки ЦБ и мерах поддержки строителей и граждан.



— Строить мы можем жилье, без реализации инструментов по ипотеке будет сложно. На 30% сократились продажи. Ставка Центробанка высокая, но все это временно, все пройдет. Хотя будет спад, к этому надо быть готовым. Президент недавно сказал про семейную ипотеку, поддержка будет. Вопрос по строительству непростой, пока не стабилизируется ситуация, будет спад. Но мы переживем, — заявил он.

В ходе пресс-конференции он также сообщил, что новое здание театра Камала получило заключение о соответствии строительным нормам.

— Объект необходимый, ЗОС получен (заключение о соответствии строительным нормам, — прим. ред.). Благоустройство еще не завершено, к лету все сделаем, — сказал Минниханов.

Василя Ширшова