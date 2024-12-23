На сегодняшний день в Татарстане работают более 49 тыс. мигрантов

За январь — ноябрь этого года обладателями патентов в республике стали 34 024 иностранца

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Татарстане работают более 49 тыс. мигрантов, или 2,4% от числа занятых в республике. Об этом на шестом заседании Госсовета РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

По ее словам, потребность труда в республике сейчас составляет порядка 37 тыс. человек. Прогнозируется, что в ближайшие семь лет она вырастет до 174,7 тыс. человек.

Как сообщили в Управлении по вопросам миграции МВД по РТ, за январь — ноябрь этого года обладателями патентов стали 34 024 иностранца. Исходя из регионального коэффициента, стоимость патента в республике составляет 6 229 рублей в месяц. В 2025-м она будет равняться 7 315 рублей.

На миграционном учете сейчас состоят более 99 тыс. мигрантов. Чаще всего в Татарстан приезжают граждане Узбекистана (37,3%), Таджикистана (14,1%), Туркменистана (10,8%), Китая (5,5%), Турции (3,6%), Ирана (2,1%).

Напомним, недавно депутаты Госдумы предложили ограничить срок проживания мигрантов в гостиницах до месяца. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время иностранные граждане, работающие в России по патенту, могут находиться на учете и проживать в гостиницах и хостелах до года. Инициатива призвана изменить эту ситуацию.

Галия Гарифуллина