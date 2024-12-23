Министр Чекунков исполнит мечту мальчика из Татарстана в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Максим Платонов

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», пообещав исполнить новогодние мечты трех детей, включая 15-летнего Тимура из города Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр снял три открытки с новогодней елки, выбрав желания детей из разных регионов страны. Тимур из Татарстана мечтает побывать в роли машиниста метро.

— У нас в Московском метрополитене ходит чудесный «Дальневосточный экспресс». Побываешь в поезде, который расскажет тебе об удивительных красотах Дальнего Востока. Надеюсь, когда-нибудь приедешь к нам [на Дальний Восток] в гости, — сказал Чекунков, обращаясь к Тимуру.

Также министр исполнит мечту пятилетней Полины из Московской области о фотосессии с животными и 17-летнего Ильи из Хабаровска об электрогитаре.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов также принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с елки несколько шаров с желаниями детей: 7-летний Амир из Актаныша мечтает о конструкторе, 6-летняя Пелагея из Казани — об интерактивной игрушке, а 12-летний Артем из Луганска — о поездке в Санкт-Петербург и посещении Эрмитажа.

Рената Валеева