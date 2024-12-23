Депутаты предложили ограничить срок проживания мигрантов в гостиницах до месяца
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект, который ограничит срок постановки на учет в гостинице или хостеле для мигрантов, работающих по патенту, до одного месяца в течение календарного года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время иностранные граждане, работающие в России по патенту, могут находиться на учете и проживать в гостиницах и хостелах до года. Предлагаемая инициатива призвана изменить эту ситуацию, ограничив срок их проживания в таких учреждениях до одного месяца.
По мнению авторов законопроекта, длительное проживание мигрантов в гостиницах и хостелах противоречит их целевому назначению и создает напряженность среди местного населения. Новые поправки обяжут работодателей, нанимающих иностранных работников, принимать меры для обеспечения их временным жильем на период работы.
Законопроектом также предусмотрена административная ответственность за нарушение новых правил. Иностранные граждане, превысившие месячный срок проживания в гостиницах и хостелах, будут привлекаться к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, что влечет за собой штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможным выдворением из страны. Принимающие их лица (представители гостиниц, хостелов) также будут нести ответственность в соответствии со статьей 18.9 КоАП РФ с наложением штрафов на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей.
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