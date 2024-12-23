Депутаты предложили ограничить срок проживания мигрантов в гостиницах до месяца

Фото: Мария Зверева

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект, который ограничит срок постановки на учет в гостинице или хостеле для мигрантов, работающих по патенту, до одного месяца в течение календарного года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время иностранные граждане, работающие в России по патенту, могут находиться на учете и проживать в гостиницах и хостелах до года. Предлагаемая инициатива призвана изменить эту ситуацию, ограничив срок их проживания в таких учреждениях до одного месяца.

По мнению авторов законопроекта, длительное проживание мигрантов в гостиницах и хостелах противоречит их целевому назначению и создает напряженность среди местного населения. Новые поправки обяжут работодателей, нанимающих иностранных работников, принимать меры для обеспечения их временным жильем на период работы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Законопроектом также предусмотрена административная ответственность за нарушение новых правил. Иностранные граждане, превысившие месячный срок проживания в гостиницах и хостелах, будут привлекаться к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, что влечет за собой штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможным выдворением из страны. Принимающие их лица (представители гостиниц, хостелов) также будут нести ответственность в соответствии со статьей 18.9 КоАП РФ с наложением штрафов на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей.



Рената Валеева