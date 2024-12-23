В Думе хотят компенсировать расходы на новогодние мероприятия для многодетных

Фото: Михаил Захаров

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова обратились к министру культуры Ольге Любимовой с предложением компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров. Об этом пишет РИА «Новости».

В обращении предлагается выделить бюджетные средства для полной компенсации стоимости билетов на музеи, выставки, новогодние представления, катки, горки и другие объекты семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января. По мнению авторов инициативы, такие меры снизят финансовую нагрузку на семьи и пенсионеров, обеспечивая равные возможности для участия в культурных мероприятиях в праздничный период.

Миронов отметил, что билеты на культурные мероприятия сейчас стоят дорого, особенно в новогодние праздники. Он считает, что многие организаторы новогодних представлений стремятся заработать за две недели максимум, пользуясь повышенным спросом.

— Новый год — это неотъемлемая часть российской национальной традиции. Мы обязаны сохранять и передавать эту традицию будущим поколениям, — подчеркнул лидер СРЗП.

Подробнее о том, как Казань встретит Новый год и проведет праздничные выходные, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева