Зачарованные кадры: как литература превращалась в кино

В Национальной библиотеке РТ искусствовед и кинорежиссер сравнили экранизации и оригинальный текст

Фото: Михаил Захаров

Что лучше — книга или кино? Может ли экранизация быть лучше книги? И в принципе можно ли отразить всю книгу на экране? Искусствовед Виктор Сидоров и кинорежиссер Елизавета Киселева попробовали ответить на эти вопросы на лекции в Национальной библиотеке РТ.

От книжного листа до кинопленки

История кинематографических экранизаций практически совпадает с самой историей кино. Уже в конце XIX века первые режиссеры обращались к литературным произведениям и искали свой новый визуальный голос. Классики мировой литературы дали материал для первых опытов: пьеса Гете «Фауст» стала основой для короткометражного фильма Жоржа Мельеса «Фауст и Маргарита» (1897), а английский бестселлер «Трильби» Джорджа Дюморье вдохновил короткое кинопроизведение уже в 1894 году.

Стремление кинематографистов обращаться к литературным источникам приняло постоянный характер. Лидером среди авторов, которых чаще всего экранизируют, стал Уильям Шекспир. Его пьесы перенесены на экран более 400 раз, начиная с эпохи немого кино. Такие произведения, как «Ромео и Джульетта», «Гамлет» и «Отелло», находят отклик у зрителей в любых культурных и исторических условиях.

Однако не только Шекспир стал источником вдохновения для режиссеров. Джейн Остин, Лев Толстой, Чарльз Диккенс и Федор Достоевский также часто становились основой для множества экранизаций. Например, «Анна Каренина» неоднократно переносилась на экран, включая культовые версии с участием Греты Гарбо (1935) и Киры Найтли (2012). Каждый новый подход к классике предлагает свое прочтение, которое отражает дух времени и личное видение режиссера.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Современные экранизации все чаще отходят от буквальной передачи сюжета. Режиссеры и сценаристы стремятся к переосмыслению, иногда радикально меняя исходный материал. Ярким примером такого подхода стал фильм «Джокер» (2019), вдохновленный комиксами о Бэтмене, но представляющий собой скорее авторскую драму, чем супергеройское кино. Другой пример — «Скотт Пилигрим против всех» (2010), где комикс-источник был трансформирован в визуальный фейерверк и совместил стиль видеоигр и музыкального клипа.

В последние десятилетия сериалы стали важной площадкой для литературных адаптаций. Такие проекты, как «Игра престолов» (по книгам Джорджа Мартина) и «Рассказ служанки» (по роману Маргарет Этвуд), получили не только зрительское признание, но и статус культурных феноменов. Формат сериалов дает возможность глубже раскрывать сюжет и персонажей, что особенно важно для адаптации сложных и многослойных произведений.

Ключевым фактором успеха экранизации часто становится баланс между уважением к оригиналу и творческой свободой. «Властелин колец» Питера Джексона стал эталоном успешной адаптации, где сценаристы сохранили дух книги, добавив кинематографическую динамику. Напротив, фильм «Темная башня» (2017), основанный на цикле Стивена Кинга, подвергся критике за упрощение сложной сюжетной линии и потерю атмосферы оригинала.

Виктор Сидоров и Елизавета Киселева привели рейтинг самых экранизируемых авторов и произведений.

Самые экранизируемых авторы:

Уильям Шекспир (768) Чарльз Диккенс (287) Антон Чехов (287) Александр Дюма-отец (230) Эдгар Аллан По (220) Артур Конан Дойл (214) Ганс-Кристиан Андерсен (202) Братья Гримм (197) О’Генри (196) Стивен Кинг (108)

Искусствовед Виктор Сидоров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Виктор Сидоров сказал, что был сильно удивлен, увидев на третьем месте Антона Чехова. Действительно, как много экранизаций его произведений можно с ходу вспомнить?! Сидоров отметил, что это просто цифры, в которых количество не всегда переходит в качество. Поэтому нужно его сначала интерпретировать. Но тем не менее видеть русскоязычного автора в таком списке всегда приятно.

Самые экранизируемые произведения:

Александр Дюма-отец. «Три мушкетера» (более 120) Уильям Шекспир. «Гамлет» (91) Уильям Шекспир. «Макбет» (74) Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта» (70) Проспер Мериме. «Кармен» (63) Брэм Стокер. «Дракула» (40) «Золушка» (37) Александр Дюма-отец. «Граф Монте-Кристо» (34) Лев Толстой. «Анна Каренина» (31) Федор Достоевский. «Преступление и наказание» (24)

Несмотря на то что «Три мушкетера» оказались самым экранизируемым произведением, Елизавета Киселева не нашла ту версию, которая оказалась бы максимально релевантна произведению. В том числе она высказалась и о советской экранизации: «Сорокалетний Михаил Боярский в роли 19-летнего Д’Артаньяна выглядит сомнительно. В советской экранизации он более вдумчивый по сравнению с книгой. В оригинальном произведении Д’Артаньян довольно молодой, зеленый юнец, который вписывается в любую авантюру и пытается как-то реализовать свои амбиции».

Киселева также отметила, что появление в списке «Анны Карениной» и «Преступления и наказания» вполне заслуженно, поскольку это любимые произведения не только на родине классиков, но и среди западных читателей.

Две «Анны Каренины»: советская классика и британская театральность

Одна из величайших историй о любви и трагедии обрела две яркие интерпретации — в 1967 и 2012 годах. Как различаются образы, акценты и художественные решения? Что скрыто за кадром? Разбираемся в деталях.

Реальное время / realnoevremya.ru

Экранизация 1967 года режиссера Александра Зархи — это образец кинематографа, в котором текст Льва Толстого словно звучит с экрана. Елизавета Киселева отметила, что современному зрителю нужно обязательно держать в голове время, когда был снят этот фильм. «Советское кино — это совершенно другое кино, другая актерская игра, другие законы», — добавила Киселева. Действительно, эмоции героев передаются сдержанно, через тонкие жесты и взгляды.

Главные роли исполнили Татьяна Самойлова и Василий Лановой, которые по иронии судьбы были бывшими супругами. Этот факт добавил особую напряженность в их взаимодействие, сделав их Анну и Вронского особенно убедительными. Однако Виктор Сидоров, искусствовед, подчеркнул: «Фильм, безусловно, гениальный, но линия Левина и Китти почти незаметна, как будто ее присутствие несущественно».

Фильм примечателен техническими находками. Одна из таких сцен — знаменитый проход камеры, который начинается с первого этажа, следует за Стивой наверх и заканчивается в глубине кадра. Этот прием передает атмосферу дома Облонских, будто бы зритель сам прогуливается среди героев. «Сцены тягучие, диалоги плотные, ближе к книге», — отметила Киселева. Но как бы ни старались создатели, некоторые моменты были упущены: из фильма исчезли линии брата Левина и других второстепенных персонажей. «Это неизбежность: когда экранизируешь Толстого, приходится от чего-то отказываться», — добавила она.

Реальное время / realnoevremya.ru

Режиссер Джо Райт в 2012 году решил перевернуть традиционное представление об экранизации, создав фильм, который «играет театром». Эту особенность Киселева объяснила так: «Райт выбрал форму, где действие словно происходит на театральной сцене. Декорации сменяются прямо на глазах, ритмичность сцен диктуется хореографией. Это мощный инструмент передачи идеи — мир смотрит на Каренину как на актрису в пьесе».

Картина стала триумфом не только в кинематографическом плане, но и в визуальном. Дизайн костюмов удостоился «Оскара» и BAFTA, а общий стиль фильма превратил каждую сцену в самостоятельное произведение искусства. В отличие от версии 1967 года, британская «Анна Каренина» делает акцент на динамике. Вронский и Анна словно живут на сцене, окруженные нескончаемым вниманием общества. Этот подход позволил Райту подчеркнуть главную мысль произведения — страсть как спектакль, разворачивающийся перед бесстрастной публикой.

«Каренина Райта более точна по количеству сцен, чем советская экранизация», — отметила Киселева. Тем не менее этот пересказ далеко не идеален. Критики назвали фильм «красивой зарисовкой по мотивам романа», подчеркивая, что он скорее иллюстрация, чем полноценная экранизация.

«Граф Монте-Кристо»: французская классика глазами режиссеров трех эпох

Каждая экранизация «Графа Монте-Кристо» — это не просто адаптация бессмертного романа Александра Дюма, но и отражение культурных, эстетических и кинематографических тенденций своего времени. От мини-сериала с Жераром Депардье до современного блокбастера, премьера которого состоялась в Каннах, этот сюжет продолжает вдохновлять и удивлять. Разбираем три версии истории: французский мини-сериал 1998 года, американский сериал «Реванш» и свежую экранизацию 2024 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мини-сериал 1998 года, снятый режиссером Жозе Дайаном, стал одним из ярких примеров попытки экранизировать роман Александра Дюма. В главной роли — Жерар Депардье, чьи знаменитые габариты, конечно, не вызывали вопросов, но вот как он выглядел в роли двадцатилетнего юноши, только что вышедшего из заключения после двадцати лет в тюрьме? Этот момент — по мнению Елизаветы Киселевой — одна из главных проблем этого фильма. «Депардье, конечно, хорош, но вот внешне я не вижу в нем человека, который вышел после стольких лет заключения в замке Иф», — призналась она, подчеркнув диссонанс, возникающий при взгляде на такого «не худого» героя.

Тем не менее фильм, который близок к оригинальному тексту, имеет свои плюсы. Сюжет очень близок к книгам Дюма, что, несомненно, радует любителей классики, хотя в целом картина, по мнению Киселевой, «очень вялотекущее кино». Поскольку это мини-сериал, каждый эпизод должен был держать зрителя в напряжении, однако этого не происходило. «Это очень тяжело удерживающее внимание кино», — добавила Елизавета. В каком-то смысле, несмотря на соблюдение структуры текста, фильм потерял динамику, необходимую для того, чтобы зритель не заскучал, чего не скажешь, например, о мыльных операх.

Реальное время / realnoevremya.ru

Необычным вариантом интерпретации истории Монте-Кристо стал американский сериал «Реванш» (2011—2015), который, по мнению Киселевой, в определенной мере перекликается с классической французской версией. Хотя сюжет сам по себе несвязан напрямую с Дюма, он использует основные элементы — месть, скрытую личность и столкновение с социальным высшим классом.

«Я вспомнила про сериал «Реванш», который тоже по мотивам «Монте-Кристо», — сказала Киселева, намекая на схожесть в плане основного мотива — мести. В центре американского сериала — история девушки, которая возвращается в родной город под другим именем, чтобы отомстить тем, кто разрушил жизнь ее семьи. Сюжет, конечно, кардинально отличается от романа Дюма, но сама концепция мести по отношению к элите, манипуляции с персонажами и манера подачи довольно похожи.

Здесь уже заметен другой акцент: от классического исторического контекста мы переходим к современным реалиям, а понятие мести становится более личным и психологически насыщенным, с динамичными флешбэками и драмами, с которыми сталкивается Эмили Торн — главная героиня. Киселева сказала, что подобные экранизации дают зрителю новый взгляд на классическую тему, делая ее более доступной и актуальной.

Реальное время / realnoevremya.ru

Завершающая экранизация, которая вышла в 2024 году, представляет собой еще одно прочтение известного романа, в этот раз с Пьером Нинэ в главной роли. Этот фильм более современный и динамичный, с акцентом на зрелищность и драматизм. Сюжет остается довольно близким к оригинальному, однако уже с более свежими интерпретациями событий. Действие фильма также начинается с ареста Эдмона Дантеса, молодого моряка, который, как и в книге, подвергается несправедливому обвинению. Однако в этой экранизации больше внимания уделено внутренним переживаниям героя.

Шерлок Холмс: от советского мистицизма до голливудского экшена

Когда в 1979 году началась съемка культового советского сериала о Шерлоке Холмсе, мало кто мог предсказать, что она станет не просто адаптацией произведений Конан Дойля, но и истинной частью культурного кода советского поколения. Этот цикл телефильмов прочно вошел в сердца поклонников на десятилетия вперед. Игорь Масленников, режиссер «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», говорил, что идея фильма возникла не по заказу, а из личной инициативы. И хотя сам Масленников не был поклонником творчества Дойля, он признал уникальность противопоставления персонажей — гениального Холмса и его верного спутника Ватсона.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Холмс противопоставлен официальной полицейской системе Скотланд-Ярда, потому что главное для него — прийти на помощь, а не только воздать кару», — сказал режиссер. И вот именно эта философия стала одним из секретов популярности фильма. А его актеры — Василий Ливанов и Виталий Соломин — стали символами Шерлока и Ватсона для всей страны. Премьера сериала в 1980 году была встречена с огромным восторгом, а после выхода первых серий создатели столкнулись с шквалом писем от зрителей, которые требовали продолжения.

Такую популярность цикла Виктор Сидоров объяснил тем, что зрители увидели то, что хотели: «Советский Шерлок — это сборник стереотипов. То, что мы хотим увидеть, нам показали. Именно поэтому он стал таким популярным». Но Сидоров также добавил, что по сравнению с другими экранизациями «наш» Шерлок оказался самым хрестоматийным и ближе всего к тексту произведения.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2009 году зрителей шокировал новый, совершенно иной образ Шерлока Холмса в исполнении Роберта Дауни-младшего, представленный в фильме Гая Ричи. Сюжет был далек от канонических произведений Конан Дойля, однако визуальные и сюжетные отсылки были очевидны. Множество деталей из мира Холмса, такие как фразы и описания, нашли отражение в фильме. Например, одну из реплик: «Мой мозг бунтует против безделья. Дайте мне дело! Дайте мне проблему!» можно найти в повести «Знак четырех». Этот «новый Холмс», во многом похожий на супергероя, демонстрировал зрителю не только дедуктивный ум, но и способность к физическим действиям.

Несмотря на отсутствие прямой привязки к книгам Дойля, в фильме сохранились ключевые элементы его вселенной. Например, образ главного антагониста, лорда Блэквуда, имеет сходство с персонажем из рассказа «Камень Мазарини», где Холмс сталкивается с графом, пытающимся убить его. И все же, важно отметить, что Ричи выбрал другой акцент — больше на авантюризм и динамику, чем на классическое расследование. Для Ричи визуальные эффекты и экшен стали главными приоритетами. Режиссер больше был привержен идее экранизировать комиксы, а не каноничные произведения, и именно эта идея вылилась в уникальную интерпретацию Холмса.

Реальное время / realnoevremya.ru

Британский сериал «Шерлок» — это смелое переосмысление, где классический герой Конан Дойля сталкивается с вызовами XXI века. «Это новый взгляд, не только внешняя оболочка новая, но и ментально это произведение выглядит по-другому», — так описала сериал «Шерлок» режиссер Елизавета Киселева. Экранизация 2010 года переносит события классических детективов Артура Конан Дойля в современный Лондон. Здесь Шерлок Холмс, сыгранный Бенедиктом Камбербэтчем, — сложный, противоречивый герой, который борется с зависимостями и своими внутренними демонами.

Киселева подчеркнула: «Шерлок показан героем нашего времени. У него есть слабости, которые позволяют проникнуться этим персонажем». Этот подход ломает стереотипы о Холмсе как безупречном сыщике. Наоборот, его уязвимость делает его ближе к зрителям, для которых борьба с внутренними проблемами — не редкость.

«Война и мир»: неостывающая битва

Силы экранизаций великого романа Льва Толстого, такие как кинематограф 1950-х годов, советская грандиозная работа 1960-х и британский мини-сериал 2016 года, всегда оказывались на перепутье между исторической правдой, художественной интерпретацией и массовыми ожиданиями. Кинематограф Голливуда в 1950-х годах искал зрелищность и блистательных актеров. И это стремление к эпическому размаху ярко проявилось в экранизации «Войны и мира» 1956 года режиссера Кинга Видора. Несмотря на величие картины, масштабность батальных сцен, звездный состав, включая Одри Хепберн и Генри Фонду, фильм не стал кассовым хитом в США и Западной Европе. «Самый дорогой фильм в истории кинематографа», как его называли, на фоне размаха многих сцен выглядел как показное шоу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следующая экранизация, выпущенная уже в СССР в 1965 году, тоже не обошлась без больших финансовых вложений, но в отличие от голливудского кино, нацелена была в первую очередь на передовую работу с историческим контекстом и наследием. Создание картины заняло почти шесть лет и требовало огромных усилий со стороны всего государства. Кинорежиссер Сергей Бондарчук привлек к проекту тысячи специалистов и даже целые воинские подразделения для массовых сцен. Съемки с использованием реальных исторических предметов и одежды XIX века и задействованные в массовых сценах военнослужащие создали атмосферу, неподвластную времени.

В 2016 году был представлен новый взгляд на «Войну и мир» в формате мини-сериала. В отличие от полнометражных экранизаций, эта версия предоставила возможность углубиться в детали и разнообразие персонажей, сохраняя структуру оригинального романа, с небольшими вкраплениями современных интерпретаций. Съемки прошли в великолепных исторических зданиях Петербурга, дворцах и замках, а сама палитра сцены и костюмов была выверена до мельчайших подробностей. В «Войне и мире» 2016 года история войн, любви и предательства, наконец, получила свою точку зрения для нового поколения зрителей.

«Мастер и Маргарита»: в поисках дьявола

На десерт Елизавета Киселева и Виктор Сидоров оставили последнюю экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастера и Маргариту», которая вызывала много споров и получила неоднозначные отзывы у зрителей. Елизавета Киселева начала разговор с того, что сама экранизация была необычной. «Мастер и Маргарита» — это тот текст, который толкает на экранизацию, считает она, ведь в нем мистические элементы и харизматичные персонажи. Однако фильм, который вышел на экраны в 2023 году, подошел к произведению с нестандартной точки зрения.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Первоначально фильм задумывался как история с точки зрения Воланда», — уточнила Киселева. На снимках старой рабочей версии картины даже можно было заметить, как название «Воланд» красуется на съемочной тарелке. Такой подход значительно изменил восприятие самой истории, ведь акцент с личных переживаний Мастера и Маргариты сместился на историю сатаны, и это, по мнению Киселевой, не могло не повлиять на общую структуру.

Киселева отметила, что работа сценариста Романа Кантора оказалась успешной. Он действительно «очень серьезно работал со структурой». Это стало важным моментом в поиске новой интерпретации романа. Однако, по словам Киселевой, фильм, несмотря на изменения, все же оставался неидеальным. «Я слышала много неоднозначных мнений еще до того, как пошла в кинотеатр, и думала, что, наверное, мне не понравится», — сказала Елизавета. Виктор Сидоров отметил, что «Мастер и Маргарита» — это произведение, экранизацией которой сложно «всем угодить», и сам формат полнометражного кино в этом случае не был лучшим выбором. Сидоров добавил, что произведение в таком формате скорее требует сериала.

Кинорежиссер Елизавета Киселева. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Можно относиться к экранизациям по-разному. Одни не приемлют их ни в каком виде, другие — отделяют от текста и стараются воспринимать как независимое произведение искусства. В любом случае экранизации остаются мостом между литературой и кинематографом и дают возможность зрителям открывать для себя новые грани любимых историй. Несмотря на критику за вольное обращение с оригиналами, такие фильмы и сериалы продолжают вдохновлять, провоцировать дискуссии и демонстрировать новый взгляд на привычные сюжеты.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».