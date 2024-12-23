Рустам Минниханов: «Фарид Хайруллович, вы у нас некий бренд, в России такого нет»

Фарида Мухаметшина поздравили с 30-летним пребыванием на посту председателя Госсовета Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В эти дни исполняется в общей сложности 30 лет, как должность председателя Госсовета Татарстана замещает Фарид Мухаметшин. Об этом объявил его заместитель Юрий Камалтынов и поздравил спикера от имени всего парламента



— Фарид Хайруллович, вы у нас некий наш бренд, в России такого нет, — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов. — Где бы я ни работал, всегда в вашем лице была поддержка и системная профессиональная работа парламента. Это залог успеха развития республики. Для нас большая честь и гордость, что нашим парламентом руководит такая личность. Эта фамилия известна и в России, и за пределами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— 30-летний срок — не малый срок депутатства. Я хочу поблагодарить нашего учителя — Шаймиева Минтимера Шариповича, который основную нагрузку нес в те годы. Матвиенко поздравила меня. Это, говорит, наш аксакал. Я говорю: «Не подчеркивайте мою старость, Валентина Ивановна. Она говорит: «А куда ты денешься, 25 лет возглавляешь парламент республики, 30 лет депутат Госсовета», — сказал со смехом Фарид Мухаметшин.