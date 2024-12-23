Сграффито «Химия» могут спасти или воссоздать в той же технике

Проект реконструкции корпуса КНИТУ-КХТИ на Сибирском тракте был выполнен с нарушением

Так выглядело сграффито до работ, сейчас оно закрыто теплоизоляционными плитами.. Фото: Вячеслав Кириллин

Нашумевшая история о сохранении сграффито «Химия» на фасаде корпуса КНИТУ-КХТИ, закрытого теплоизоляционными плитами, вышла на новый этап развития. На встрече всех заинтересованных сторон было решено, что вуз направит проектировщику претензию о нарушении проекта реновации. Если найдутся деньги и возможности, есть шанс, что панно Рустема Кильдибекова и Василя Маликова сохранят.

Скрыто, утрачено или уничтожено

Летом этого года казанские градозащитники, деятели культуры и искусства по инициативе журналиста и краеведа Вячеслава Кириллина направили раису республики письмо с просьбой остановить строительные работы в здании КНИТУ-КХТИ на Сибирском тракте, 12 в связи с тем, что в ходе реконструкции корпуса может быть уничтожено сграффито «Химия». Еще в мае фасад здания, на котором оно расположено, закрыли теплоизоляционными плитами.

Есть позитивный прецедент — в городе удалось спасти панно «Посадим сады! Весна — утверждение жизни» на реконструированном здании ДК химиков, судьба которого тоже вызывала беспокойство. Панно открыли, сняв вентфасады, а недавно даже выпустили официальный мерч с его изображением. На зиму вновь закрыли сеткой, сообщив что реконструкция мозаичного панно завершится не раньше конца 2025 года.

Пытаясь защитить сграффито «Химия», градозащитники указали, что ректор КНИТУ Юрий Казаков пообещал, что оно будет сохранено на цифровые носители и восстановлено на прежнем месте после завершения монтажа теплоизоляционного покрытия. «На новую поверхность будут точно перенесены не только контуры фигур: будет также восстановлена и оригинальная цветовая гамма, утраченная еще в начале девяностых. При этом оригинальное изображение останется под теплоизоляционным и декоративным покрытием и будет защищено от воздействия агрессивных природных факторов», заявлял он.

Авторы «Химии» — Рустем Кильдибеков и Василь Маликов. Панно с изображением молодых ученых, оборудования нефтехимического завода с цистерной и товарным поездом, а также аллегорией «Химии» они создали в 1966 году. Оба, кстати, лауреаты премии им. Тукая.



ДК химиков. взято с сайта kzn.ru

Решили, что нужен новый проект

В Управлении архитектуры и градостроительства Казани главный художник города Жанна Белицкая недавно собрала представителей всех заинтересованных сторон — это директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, первая подписавшая письмо, помощник раиса РТ Олеся Балтусова, представители ГИСУ, проректор КНИТУ по административно-хозяйственной работе Максим Тюпич с подрядчиками и другие.

В результате переговоров было решено, что проект реконструкции был выполнен с нарушением, поэтому вуз потребует новый документ. Далее начнется поиск денег, в планах — и письмо главе республики.

Кроме того, выяснилось в ходе работ строители расширили трещину на фасаде здания, исследование фундаментов не проводилось. Есть сомнения и в возможности восстановить сграффито в первозданном виде.

— Чтобы ремонтировать это сграффито, надо провести обследование и выявить саму возможность реставрации, — соглашается Олеся Балтусова. — Я недавно была в Москве на большой профильной российской выставке «ПРО реставрацию», пообщалась с технологами, специалистами с большим опытом реставрации различных поверхностей. Все упирается в обследование и проект на его основе.

Как спасают сграффито

Техника сграффито заключается в том, что сначала на основу наносится несколько различных по цвету слоев штукатурки, а потом на них процарапывается рисунок. Она зародилась еще в античности, была популярна в эпоху Возрождения, а в СССР стала известна в 1920-е годы.

Если «вскрытие покажет, что пациент, скорее, мертв», говорит Балтусова, то существует технология нанесения штукатурки поверх решетки, когда после удаления утеплителя на решетку сажают новый слой под штукатурку.

— Тогда роспись делается заново, но по старой технологии, то есть это будет все же сграффито, хотя и новое, — объясняет помощник главы республики.

Пока что дело за претензией. Но вопрос гораздо глубже, указывает Балтусова, он требует создания рабочей группы и анализа законодательства. В частности, 73-й федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не дает возможности охранять отдельные элементы здания, только в составе предмета охраны — в случае, если здание целиком является ОКН.

— Какими нормативными актами мы можем впредь охранять эти элементы декора в зданиях как советского периода, так и новую архитектуру, где тоже появились декорированные стены, панно и так далее? Практика в регионах на местном уровне очень разная и не всегда эффективная, — говорит Балтусова.

Кстати, вслед за письмом силами краеведов был составлен внушительный реестр советского монументального искусства в Татарстане, в основном в крупных городах республики. Значительная часть этих объектов идет с пометкой «утрачено» или «уничтожено», причем относительно недавно.