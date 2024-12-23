Татарстан вошел в топ-5 регионов России за 2024 год

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место в итоговом рейтинге регионов России за 2024 год, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Об этом свидетельствуют данные опубликованного рейтинга от РИА «Новости».

Следом за Татарстаном в первой десятке расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан.

Аутсайдерами рейтинга стали регионы Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В числе последних мест — Хакасия, Чечня, Забайкальский край, Республика Северная Осетия — Алания, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва и Ингушетия.

Рената Валеева