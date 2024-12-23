Компании из Татарстана просят включить риск терроризма в страховые договоры

Фото: Динар Фатыхов

Крупные корпоративные клиенты в Татарстане уже включили либо планируют включить в договоры страхования риски терроризма и диверсий, в том числе связанные с возможными атаками БПЛА. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Росгосстрах».

— Рост запросов от компаний филиал фиксирует с начала 2024 года, — отметил директор филиала компании в республике Марат Сафин.

Также стало известно, что в домах, пострадавших от атак БПЛА в Казани 21 декабря, были и застрахованные квартиры. Руководитель блока урегулирования убытков страховой компании Арман Гаспарян сообщил о готовности приступить к урегулированию страховых случаев в упрощенном порядке. Собственникам пострадавших квартир не потребуется самостоятельно собирать документы, их страховая компания запросит их сама.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Гаспарян объяснил, что риск падения летательных аппаратов, включая непилотируемые, а также риск «терроризм» включены в стандартный пакет рисков по продуктам страхования имущества физических лиц наряду с такими рисками, как пожар, стихийные бедствия и залив.

Представитель компании также отметил, что для юридических лиц страхование рисков, связанных с атаками БПЛА, входит в общее покрытие по страхованию рисков «террористический акт» и «диверсия», так как подобные атаки, как правило, расследуются в рамках этих статей УК.

Напомним, 21 декабря в Казани было зафиксировано несколько атак БПЛА. Жертв и пострадавших нет, однако был нанесен ущерб жилым зданиям.

Рената Валеева