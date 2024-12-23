Сегодня днем в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -6 градусов
На дорогах возможна гололедица, местами сильная, накат
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем местами возможен небольшой снег, мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Местами гололед, слабая метель, туман. Ветер юго-западный, южный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов, с понижением к вечеру до -6..-11 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.
В Казани температура воздуха составит около 0 градусов. Прогнозируются снег, мокрый снег, местами гололед, туман.
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