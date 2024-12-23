В Казани после атаки беспилотников осмотрели более 5,9 тыс. подвалов
По словам Гиниятуллина, временными укрытиями могут служить заглубленные помещения, высота потолков в которых составляет не менее 1,7 метра
В Казани управляющие компании вместе с подрядными организациями за последние два дня осмотрели 5971 подвальное помещение. 12 из них оказались затоплены. Все они взяты в работу, доложил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
В шести затопленных подвалах проблемы устранены, но нужно просушить грунт, добавил он. По словам Гиниятуллина, временными укрытиями могут служить заглубленные помещения, высота потолков в которых составляет не менее 1,7 метра. На размещение одного человека требуется не менее 0,6 кв. метра.
Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани подготовили расчет всех защитных сооружений в геоинформационной системе КМГИС, сообщил замруководителя исполкома. Информацию продублируют в бумажных журналах на случай перебоев электричества.
Есть нарекания к состоянию информационных табличек, посетовал Гиниятуллин. Таблички с надписью «Укрытия» начали снимать с подвалов, признанных непригодными. «В субботу они ввели в заблуждение ряд граждан, которые туда пришли», — сообщил спикер.
Он также рассказал, что сейчас решаются вопросы размещения ключей от укрытий. «Пока работаем со старшими по домам, готовим ответственных представителей из числа собственников», — заключил Гиниятуллин.
Напомним, в субботу в результате атаки беспилотников в Казани были повреждены здания в Советском, Приволжском и Кировском районах. В связи с этим в воскресение прошло заседание оперштаба во главе с мэром города Ильсуром Метшиным. Подробнее — в материале «Реального времени».
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