Госсовет Татарстана одобрил штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Фото: Динар Фатыхов

Госсовет Татарстана принял законопроект о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам в первом и третьем чтениях. Автор инициативы — депутат парламента Марат Бариев.

Согласно новым положениям, за несвоевременную оплату проезда гражданам грозит штраф в размере 2 тыс. рублей, а юридическим лицам — 10 тыс. рублей. Для грузовых автомобилей и автобусов штрафы будут выше: 5 тыс. рублей для граждан и 20 тыс. рублей для юридических лиц.

Основной причиной для его разработки стали изменения в федеральном законодательстве, вступающие в силу с 1 сентября 2024 года, касающиеся ответственности за неоплату проезда только по федеральным автодорогам, а регионы должны вводить ее самостоятельно.

— Таким образом, ввиду отсутствия ответственности за вышеуказанные неправомерные действия, лица, осуществляющие проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам автомобильных дорог общего пользования, понимая свою безнаказанность, не будут вносить своевременно плату, — говорится в пояснительной записке.