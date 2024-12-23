В последнюю неделю 2024 года в Татарстане ожидается оттепель

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в прошедшие выходные наблюдался неустойчивый характер погоды, вызванный прохождением теплого фронта североатлантического циклона. В результате на территории республики выпали осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, а также отмечались гололед, туман и кратковременные метели. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

На сегодняшний день, 23 декабря, в отдельных районах Татарстана продолжаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и мороси. На дорогах образовалась сильная гололедица, а температура воздуха колебалась от -4 до -7 градусов.

Завтра, 24 декабря, республика будет находиться под влиянием антициклона с центром над Западной Сибирью. Существенных осадков не ожидается, за исключением слабого снега на юго-западе. Температура воздуха продолжит понижаться: ночью она опустится до -12 градусов, а в восточных районах — до -16. Днем максимальные температуры составят -9, на востоке — до -12.

В среду, 25 декабря, ожидается небольшой снег, особенно в западной части республики. Ночные и утренние температуры будут колебаться от -9 до -14 градусов, а днем не превысят от -3 до -8 градусов.

Четверг, 26 декабря, принесет ясную погоду без значительных осадков. Ночью и утром температура составит от -5 до -10 градусов, при прояснениях — до -14. Днем ожидается потепление от -1 до -6.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 27 и 28 декабря республика вновь окажется под влиянием теплой воздушной массы. Ночные температуры будут варьироваться от -2 до -7 градусов, а дневные — от -3 до +1. Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Анастасия Фартыгина