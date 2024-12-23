Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России и Белоруссии

Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Европейского союза в рамках 15-го пакета ограничений, введенных против России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии, пишет РИА «Новости».

Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) объявил о расширении санкционных списков в отношении обеих стран, тем самым приняв поправки, ранее введенные ЕС. Новые меры вступят в силу 24 декабря 2024 года.

Согласно заявлению, Швейцария последовательно придерживается политики присоединения к санкционным мерам, принимаемым Евросоюзом, чтобы усилить давление на Россию и Белоруссию в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

Владимир Путин сообщил, что не ведет учета количества введенных против страны санкций. Однако он предположил, что их число превысило 40 тысяч.