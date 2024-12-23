Молодым — везде у нас дорога. Как прошел съезд Союза художников России в Татарстане

Вместо Анатолия Крылова новым председателем организации избрали народного художника Татарстана Рабиса Саляхова

Рабис Саляхов. Фото: Динар Фатыхов

Накануне состоялась отчетно-выборная конференция Союза художников России в Татарстане. Началась она размеренно, со сбора в фойе министерства культуры всех мастеров искусств, живописцев, скульпторов, искусствоведов, которые обменивались своими идеями, творческими планами, ощущениями от предстоящего съезда, проблемами. Главным вопросом стали выборы председателя правления регионального отделения Союза художников России — из-за болезни должность вынужденно покидал Анатолий Крылов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минкульт попросил вовлекать в Союз больше молодежи

Начался съезд с того, что присутствующие почтили память четырех членов Союза художников, ушедших из жизни в истекающем году, — это искусствовед Розалина Шагеева, бугульминский художник Яков Лукьяненко, сценограф и декоратор Рашит Сафиуллин, главный художник Качаловского театра Александр Патраков.

Далее перешли к отчету. Было много цифр. Отделение живописи за год подготовило 44 выставки, отделение скульптуры — 11, отделение декоративно-прикладного искусства — семь, включая три персональных, одной из которых стала выставка Светланы Гарбузовой, открытая буквально на днях в Национальной художественной галерее «Хазинэ». В секции по работе с пожилыми художниками сообщили, что 19 человек отправили на отдых в санаторий «Васильевский».

Молодежная секция отчиталась за проект «Казань молодая», базирующийся в Зеленодольске. Тематическая выставка работ юных авторов из Казани, Арска, Бугульмы и Набережных Челнов еще в ноябре открылась в казанском музее Амира Мазитова. В ревизионной комиссии рассказали, что пленум за прошедший год собирался довольно часто, было рассмотрено много вопросов, но есть и нерешенные — например, состояние мастерских на Большой Красной или же отсутствие у Союза выставочного зала.

Наконец, настало время решить, кто будет председателем. Крылов в своей «прощальной речи» отметил, что оставляет Союз в крепком состоянии, поблагодарил всех за оказанную ему честь, за доверие художников. Далее слово взял представитель республиканских властей — заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, который начал с того, что ему придется говорить зачастую неприятные вещи.

Плюсов было все же больше. Одним из положительных моментов стало отсутствие долгов за мастерские, находящиеся в оперативном управлении Государственного музея изобразительных искусств. Не ожидал Натфуллин и того, что на съезд придет столько народу, несмотря на «вчерашний инцидент» (речь об атаке беспилотников на Казань, — прим. ред.). Новостью стало объявление о подготовке нового гранта на тему года защитника Отечества, ведь такая поддержка сейчас фактически является аналогом советской системы госзаказа, за счет которой художники творят и вообще существуют. В конце замминистра пожелал побольше привлекать в Союз молодежь, которая по-другому мыслит, по-другому чувствует этот мир.

Анатолий Крылов в своей «прощальной речи» отметил, что оставляет Союз в крепком состоянии, поблагодарил всех за оказанную ему честь, за доверие художников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На должность председателя претендовали трое...

Председателя предстояло выбрать из трех кандидатур: Рабис Саляхов (временно исполняющий обязанности председателя), Рустам Габбасов («одобренный Москвой») и еще Мударис Мингазов (самовыдвиженец). И тут началось. Сначала члены Союза не поняли, как голосовать — то ли за внесение кандидатуры Мингазова в список кандидатур, то ли за то чтобы сразу избрать его председателем. Затем перешли на личности. Мингазов был распекаем за то, что состоял в «Союзе художников Республики Татарстан» Альберта Шиабиева, из которого вышел буквально только что.

Ильнур Сиразиев тут же заявил, что Мингазова в 2016 году приняли в Союз, несмотря на то, что он «не проходил по профессиональным качествам». А потом, когда Виктор Аршинов уходил с поста председателя, он выступил против кандидатуры самого Сиразиева, но последнего все-таки избрали, а за ним пришел и Крылов. В список Мингазов так и не попал (48 «против», 32 «за»). Но атмосфера съезда вроде выправилась в положительную сторону. Сыграло свою роль и то, что за Мингазова стали вступаться другие художники. Например, Григорий Эйдинов положительно оценил его работу на пленэре, организацию выездов художников на природу и в районы республики.

Между тем начальник отдела Минкульта по связям с общественными организациями Айрат Файзрахманов поведал о финансовой нечистоплотности Шиабиева. На подробностях останавливаться не стали. Однако всплыла тут и недавняя командировка семи художников в Крым, за проживание которых СХ РТ не выплатил денег. Затем их неожиданно потребовали от правительства Татарстана, и до сих пор Шиабиев ни за что не расплатился.

Всомнили и о двух машинах, которые еще в 2016 году «потерял» СХ РТ. И о правительственной субсидии, которой неверно распоряжался Шиабиев и которую передали в крыловский Союз художников». К слову, сейчас бюджет Союза составляет 1 миллион 143 тысячи рублей, что складывается как раз из этой субсидии в размере 381 тысячи, а также 411 (молодежный грант) и 350 (грант на совместную поездку художников и искусствоведов в Уральск, в Тукаевские места) с лишним тысяч.

... но остался один

Тут и настало время выборов. Первым свои обещания озвучил Рабис Саляхов. Сказал, что подготовит молодую смену на должность председателя с переводом ее к оплачиваемой основе. Предложил учредить итоговую выставку Союза с дальнейшим номинированием художников на премии и закупки. Рассказал о предварительных договоренностях на тему проведения межрегиональной передвижной выставки республик Поволжья, которая проводилась бы в Казани раз в два года, между «Большими Волгами». По словам Саляхова, эту инициативу одобрили в Союзах художников Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии и т.д., не говоря уж о Минкульте. Вопрос тут только о деньгах.

Наконец, опять был поднят вопрос о слиянии двух наиболее крупных союзов, «крыловского» (теперь уже в прошлом) и «шиабиевского». Невозможно, по словам Саляхова, просто влить двести человек из одного Союза в другой, но и невозможно просто отказаться от этих художников. По его словам, нужна согласительная комиссия под председательством Крылова и Мингазова, которая объединила бы «противоворствующие группы» в целях единства и дальнейшей совместной работы во благо искусства Татарстана.

Рабис Саляхов заявил, что подготовит молодую смену на должность председателя с переводом ее к оплачиваемой основе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А еще Саляхов предложил учредить общественный совет из восьми старейшин, который бы утверждал членство, а также ввел бы институт кандидатов в члены Союза. Фарида Хасьянова тут вспомнила еще и о выборах 2011 года, когда перевесом всего в два голоса избирался Зуфар Гимаев под лозунгом объединения Союзов, но при этом растерял все, что было накоплено за 80 с лишним лет. А грядет ведь 90-летний юбилей Союза, к которому Саляхов пообещал издать справочник и провести выставку.

Второй кандидат Рустам Габбасов неожиданно заявил о самоотводе, в результате чего выборы стали фактически безальтернативными. Дорогу нужно давать молодым, а Саляхов, дескать, «чуть моложе меня». Для справки: Габбасов родился в 1956 году, а Саляхов — в 1958-м. В итоге «молодой кандидат» и был большинством голосов выбран председателем правления. В его новый состав вошли: Светлана Гарбузова, Айрат Хамидуллин, Зульфия Мухамедьянова, Илшат Аскаров, Елена Титова, Виталий Скобеев, Артур Давыдов. Скобеев пытался взять самоотвод из-за своего членства в другом Союзе, но его похвалили за честность и оставили в правлении. А восьмым избрали Мингазова (35 «за», 26 «против», при семи воздержавшихся), что дало какую-то надежду на конструктивную работу.

Выставком составили Сергей Скоморохов, Ильнур Сиразиев, Григорий Эйдинов, Фарит Валиуллин, Рустам Габбасов, Айрат Хамидуллин, Махмут Вагапов, а также Ринат Ахметов, которого включили по предложению Наили Кумысниковой в качестве единственного представителя от декоративно-прикладного искусства. И тут же образовали совет старейшин в следующем составе: Михаил Кузнецов, Озад Хабибуллин, Сергей Скоморохов, Махмут Вагапов, Айрат Хамидуллин, Анатолий Крылов, Фарида Хасьянова. Практически во всех случаях новый председатель Саляхов входил в новые составы в качестве дополнительного члена.

«Казань достойна иметь у себя академическое учебное заведение по подготовке художников»

После завершения основной части художникам все еще хотелось высказаться. Закир Батраев предложил создать галерею-салон, в которой художники могли бы выставлять свои произведения на продажу и таким образом поддерживать свое материальное положение. Наиля Кумысникова предложила завести постоянного секретаря на оплачиваемой основе, но тут же выяснилось что на это нет денег, ведь даже бухгалтер работает буквально «за просто так».

Махмут Вагапов в очередной раз поднял наболевшую тему:

— Казань достойна иметь у себя академическое учебное заведение по подготовке художников. Ведь после упразднения в 2019 году казанского филиала «Суриковки» так ничего и не появилось. К слову, из 18 скульпторов — 12 как раз окончили филиал. И не будь их, скульптурное направление в Казани, да что там — в Татарстане, было бы совершенно оголено.

Но это все вопросы на будущее, как и проблема отсутствия дома у Союза, под который предложили приспособить какой-нибудь исторический особняк. И это не говоря уж о том, что художники вообще отсутствуют в общественном пространстве. Группа в соцсети «ВКонтакте» и канал Telegram заброшены с 2023 года. На съезде не было ни одного журналиста, ни с телевидения, ни с печатных или интернет-СМИ — их просто не пригласили. Поэтому Союзу предстоит большая работа.

Так закончился съезд. И началась, может быть, новая веха в истории Союза художников Татарстана.