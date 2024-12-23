В Татарстане с 1 января введут обязательную регистрацию собак

Соответствующий законопроект единогласно одобрил Госсовет республики

Фото: Динар Фатыхов

«Порядок добровольной регистрации собак не решает вопроса сокращения численности безнадзорных животных»

Сегодня на шестом заседании Госсовета Татарстана депутаты одобрили законопроект об обязательной регистрации собак. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.



— Действующий в настоящее время в республике порядок добровольной регистрации собак не решает вопросов сокращения численности безнадзорных животных, повышения ответственности владельцев собак, а также вопрос поиска потерявшегося питомца, — констатировал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, в настоящее время общее количество собак в Татарстане превышает 111 тыс. В то же время в 2017—2024 годах по заявлению граждан государственные ветеринарные учреждения зарегистрировали всего 14,1 тыс. животных. «Это примерно 13%. Мы считаем, очень мало», — подчеркнул начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана.

Мерой повышения социальной ответственности владельцев собак станет введение обязательной регистрации собак их владельцами, добавил Хисамутдинов. скриншот заседания Госсовета Татарстана

Принятие предложенного закона станет первой ступенькой на пути сокращения в республике числа безнадзорных животных, считает Хисамутдинов.

— Мерой повышения социальной ответственности владельцев собак станет следующий шаг — введение обязательной регистрации собак их владельцами, — добавил он.

Положительно отозвался о законопроекте зампредседателя Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов. Замечаний и вопросов от депутатов не последовало. За проголосовали 85% из них, голосов против не было.

Штрафы за самостоятельные прогулки собаки и содержание домашних животных в местах общего пользования

В Комитет Госсовета Татарстана по экологии и природопользованию инициативу внесли две недели назад. А на заседании Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам ряд законопроектов рассмотрели еще в октябре. Ими предлагалось сделать регистрацию собак обязательной с 1 января 2025 года, а с 1 июля 2025 года ввести штрафы за нарушение правил содержания домашних животных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На октябрьском заседании обсуждали установление штрафов в размере от 2 до 4 тыс. рублей за такие нарушения, как:

допущение самостоятельного выхода собаки за пределы территории, принадлежащей ее владельцу;

содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях;

неосуществление владельцем собаки обязательной регистрации питомца.

— В 2017 году, когда мы начинали регистрацию, у нас регистрировалось в среднем около 3 тыс. собак, что составляло 2,3%. В 2019 году, когда появился проект Федерального закона №498, регистрация резко подскочила, там было около 4 696 собак, это 3,7% к годовому количеству. И с 2021 года пошла тенденция к резкому снижению: в 2021 году было 939 собак зарегистрировано, в 2022 году — 532, в 2023 году — 65 собак, и на текущее время всего 34 собаки зарегистрированы добровольно, — говорил два месяца назад замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Ильдар Нугуманов.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Тогда Главное управление ветеринарии предложило законопроект, который вносит в Кодекс республики об административных правонарушениях статью о нарушении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.



— Законопроект направлен на повышение ответственности владельцев домашних животных и создание более комфортной и безопасной среды для жителей республики. Социально значимыми для большинства субъектов страны остаются вопросы сокращения количества безнадзорных животных. Они [собаки] рождаются дома, а потом становятся безнадзорными, — заявлял Нугуманов.



Галия Гарифуллина