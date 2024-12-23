Путин потребовал не допускать исчерпания финансовых лимитов по программам поддержки граждан
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуаций, когда финансовые лимиты по объявленным программам поддержки граждан и предпринимателей оказываются исчерпаны. Такое поручение он дал на совещании по экономическим вопросам, подчеркнув необходимость тщательного контроля за реализацией мер поддержки.
— Надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, — сказал Владимир Путин.
Он отметил, что недопустимы случаи, когда программы, пользующиеся спросом и готовые набирать обороты, сталкиваются с проблемой исчерпания выделенных средств.
Напомним, Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. По его словам, семейная и сельскохозяйственная ипотеки точно остаются.
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