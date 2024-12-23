В Казани задержали жителя Новосибирска по подозрению в мошенничестве

Фото: Динар Фатыхов

В Казани полицейские задержали 27-летнего жителя Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Женщина, заинтересовавшаяся предложением о продаже стульев на сайте бесплатных объявлений, согласилась на покупку после того, как продавец предложил дополнительно приобрести стол со скидкой, и перевела на его карту 17 тыс. рублей. Однако обещанную мебель она так и не получила.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Вишневский» установили личность подозреваемого, который в итоге признал свою вину и возместил потерпевшей причиненный ущерб.

В настоящее время по данному делу активно проводится следствие, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Анастасия Фартыгина