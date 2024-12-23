Раис Татарстана обсудил развитие технологий и экономики на заседание АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Фото: Максим Платонов

На очередном заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», возглавляемом Рустамом Миннихановым, обсуждались важные инициативы и проекты в сфере технологий и экономики. Об этом сообщили пресс-службе раиса.

Генеральный директор компании CARBONTEX Вячеслав Рогожников представил доклад под названием «3D. Ткачество. Умное армирование композиционных материалов». CARBONTEX, основанная в 2020 году в Казани, в августе 2024 года стала резидентом особой экономической зоны «Иннополис» для реализации своего технологического проекта.

На заседании также выступил заместитель генерального директора компании «Р7-Офис» Антон Мостовой, который рассказал о работе над отечественным программным обеспечением, включающим редакторы текстовых документов, таблиц, презентаций и платформу для совместной работы. «Р7-Офис» разрабатывает решения, позволяющие пользователям взаимодействовать через видеоконференции, мессенджеры и облачные хранилища.

Генеральный директор ICL Services Руслан Вагизов обсудил развитие импортозамещения в ИТ с использованием комплекса «Колибри-АРМ» и программно-аппаратных комплексов.

Завершая заседание, генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин представил план поставок углеводородного сырья и нефтехимической продукции для предприятий и малого и среднего бизнеса Республики Татарстан на 2025 год.



Анастасия Фартыгина