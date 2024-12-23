В Казани в новогодние праздники медучреждения будут работать в усиленном режиме

Фото: Мария Зверева

В Казани в период новогодних каникул медицинские учреждения будут работать в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточное оказание помощи. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов на «деловом понедельнике».

Стационары, гинекологические стационары и родильные дома будут работать круглосуточно. Госпитализация пациентов будет осуществляться по территориальному принципу.

С 29 декабря по 8 января в поликлиниках и поликлинических отделениях будут дежурить терапевтические и педиатрические бригады, прием будет вестись с 8.00 до 20.00. В усиленном режиме поликлиники будут работать 29, 30 декабря и 3, 6 января. В эти дни будут принимать терапевты, педиатры, узкие специалисты, будут работать диагностические кабинеты, включая рентгенологию и лабораторию, а также травматологические отделения. Травмпункты будут работать круглосуточно, принимая пациентов вне зависимости от места жительства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Женские консультации будут работать по графику поликлиник, принимая пациентов акушер-гинекологи, акушерки и медицинские регистраторы.

Взрослые и детские стоматологи будут принимать пациентов с 8.00 до 20.00. Неотложная стоматологическая помощь с 20.00 до 8.00 будет оказываться по адресу: ул. Чернышевского, 10/6, телефон: +7(843)291-01-03.

С 4 января в поликлиниках начнется проведение диспансеризации и профилактических медосмотров по утвержденному графику. В Советском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах начнут работу мобильные пункты поликлиники №20, городских клинических больниц №7 и №11. Адреса мобильных пунктов будут сообщены дополнительно.

Медицинское дежурство будет организовано в местах проведения новогодних елок. Также назначены ответственные дежурные для оперативного решения вопросов.

Рената Валеева