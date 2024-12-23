В России хотя ввести прямые авиарейсы в Бразилию, Малайзию и Пакистан

Фото: Максим Платонов

Минтранс России ведет переговоры о запуске прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам министра Романа Старовойта, в настоящее время рассматривается возможность начала прямого авиасообщения с Малайзией и Бразилией. Кроме того, представители Пакистана недавно обратились к российской стороне с аналогичной просьбой.

— Здесь мы тоже анализируем ситуацию, постоянно ведем диалог. Конечно, мы заинтересованы в участии в этих переговорах и представителей турбизнеса, — заявил Старовойт.

Глава Минтранса подчеркнул, что российская сторона ведет переговоры со многими авиакомпаниями из дружественных стран, а маршрутная сеть постоянно меняется. Старовойт пояснил, что для запуска авиасообщения с любым государством необходимо обсудить с авиакомпаниями перспективу пассажиропотока.

Рената Валеева