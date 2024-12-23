Кузница кадров для ЧОП: учебному центру «Кеннард» — 13 лет

22 декабря — день образования одного из ведущих учебных центров Татарстана в области подготовки и повышения квалификации кадров сферы обеспечения безопасности

Фото: Арсений Фавстрицкий

13 лет — не юбилейная дата, но достаточный промежуток времени, для того, чтобы оценить пройденный путь, вспомнить с чего все начиналось, чего уже удалось достичь, а что еще только предстоит. В канун праздничной для учебного центра «Кеннард» даты, «Реальное время» встретилось с директором профессионального учебного учреждения Илшатом Гарифуллиным.

Немного из истории…

— ЧОП «Кеннард» было образовано в 1997 году. Изначально — для охраны и обеспечения безопасности объектов Группы компаний «ТАИФ». Со временем круг задач увеличивался: под защиту частного охранного предприятия вставали сторонние объекты, в составе Группы создавались новые предприятия не только в Казани, но и в Нижнекамске, так же требующие охраны. Причем не просто наличия вахтера, а подготовленных специалистов, прошедших специальное обучение и разбирающихся в специфике обеспечения пропускного режима и надежной безопасности, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса. Для выполнения задач необходимо было подготовить профессионально обученных охранников. Тогда-то руководством ТАИФа и было принято решение о создании под «крылом» ЧОП «Кеннард» собственного учебного центра, — рассказал о предпосылках появления УЦ «Кеннард» в интервью «Реальному времени» нынешний директор учебного центра Илшат Гарифуллин.

Илшат Гарифуллин: «В 2011 году, руководством ТАИФа было принято решение о создании под «крылом» ЧОП «Кеннард» собственного учебного центра». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Формирование пакета необходимых для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности в Минобрнауки РТ документов, подготовка материально-технической базы для проведения занятий, назначение квалифицированных специалистов были проведены в кратчайшие сроки.

А еще нужно было найти опытных преподавателей: знающих дисциплины по правовой, тактико-специальной, физической, психологической подготовкам, а также умеющих стрелять и применять специальные средства и готовые обучить этому слушателей. И такие кадры нашлись среди ветеранов правоохранительных органов.

Название придумывать не пришлось. Было бы правильным, если оно было созвучно с названием ЧОПа. Так и решили: 22 декабря 2011 года образовательное учреждение было зарегистрировано в Минюсте РТ как частное образовательное учреждение УЦ «Кеннард».

Логотип учебного центра «Кеннард». предоставлено Учебным центром «Кеннард»

В 2012 году, после завершения всех процедур оформления и комплектования штата преподавателей, процесс обучения по специальности «частный охранник» был запущен. Подготовка проводилась в городе Казани. Учебный класс был оборудован в здании, где размещалось ЧОП «Кеннард». В месяц обучались около 30 человек. Нагрузка была высокая, но с поставленной задачей — укомплектовать все подразделения охраны ЧОП «Кеннард» собственными квалифицированными кадрами, учебный центр «Кеннард» справился.

Ставились перед учебным центром и другие задачи: повышение квалификации охранников, проведение ежегодных периодических проверок охранников, проведение стрельб и занятий с охранниками ЧОП «Кеннард» по обеспечению безопасности охраняемых объектов, в том числе топливно-энергетического комплекса.

Первые учебные классы УЦ «Кеннард» были открыты в здании, где располагалось ЧОП «Кеннард». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Первым директором образовательного учреждения стал Виктор Алтухов. На его плечи и легла кропотливая работа по открытию учебного центра. Он возглавлял УЦ «Кеннард» с 2012 по 2021 годы. Нельзя не вспомнить и о других сотрудниках, работавших в период становления учебного центра «Кеннард»: Светлана Саттарова, методист (2013—2023) преподаватели Марс Мазитов (2012—2014), Рушан Давлеев (2019—2024) и др.

На благо общего дела

— С 2012 по 2021 годы учебный центр «Кеннард» стабильно занимался подготовкой кадров для нужд охранной организации ТАИФа. Как учебный центр самого крупного в Поволжье ЧОПа (штат ЧОП «Кеннард» превышал 2 200 человек, — прим. ред.), реагировал на все поставленные руководством задачи по подготовке квалифицированных охранников и успешно их решал, — отметил Илшат Гарифуллин.

В 2015 году классы учебного центра «Кеннард» открылись и в г. Нижнекамске. предоставлено Учебным центром «Кеннард»

Вместе с ЧОП «Кеннард» и ростом задач для охранного предприятия, рос и учебный центр. В 2015 году, на базе филиала охранного предприятия, учебный класс открылся в г. Нижнекамске. Опытными преподавателями проводилась подготовка охранников IV разряда, осуществлялась работа по повышению квалификации и периодическая проверка квалификации действующих сотрудников.

Постоянно расширялась палитра направлений подготовки. предоставлено Учебным центром «Кеннард»

За минувшие годы УЦ «Кеннард» стал узнаваем, зарекомендовал себя на рынке образовательных услуг по обучению охранников в г. Казани и Нижнекамске и в целом по Татарстану как успешный учебный центр, грамотно готовящий кадры как для нужд охранной организации ТАИФа, так и для других ЧОПов республики. На сегодняшний день подготовлены более 1 тысячи квалифицированных охранников, успешно применяющих полученные навыки и умения в своей повседневной трудовой деятельности на охране важнейших объектов Республики Татарстан.

Новые горизонты

В 2021 году руководством ТАИФа было принято решение о дальнейшем развитии учебного центра «Кеннард» в силу изменений самой структуры ГК ТАИФ и в контексте окружающих событий и экономической ситуации.

Вектор развития был направлен по нескольким направлениям:

расширение услуг обучения по дополнительным профессиональным программам (охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС и др.);

подготовка охранников для всех охранных организаций по курсу «Антитеррористическая защищенность охраняемых объектов и противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)».

внутренне обучение сотрудников охранных организаций ТАИФа (ЧОП «Кеннард» и «ТАИФ-СБ») антитеррористической защищенности охраняемых объектов и противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в том числе объектам ТЭК (топливно-энергетического комплекса).

Вновь назначенному руководителю УЦ «Кеннард» Илшату Гарифуллину удалось в краткие сроки подготовить учебно–материальную базу в соответствии с требованиями нормативных документов и получить в конце 2021 года разрешение на обучение по охране труда в Минтруда РФ и пожарной безопасности в МЧС по РТ. Также было организовано дистанционное обучение и по другим программам дополнительного профессионального образования.

«Антитеррористическая защищенность охраняемых объектов и противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)» — один из новейших курсов, введенных в программу подготовки. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

С начала 2022 года, учебный центр «Кеннард» начал проводить обучение и по дополнительным профессиональным программам. В качестве накопительного опыта было проведено обучение сотрудников ЧОП «Кеннард». Потом были заключены договоры на обучение с несколькими организациями ГК ТАИФ. На сегодняшний день учебный центр «Кеннард» проводит обучение сотрудников всех компаний ГК ТАИФ по всей палитре основных программ дополнительного профессионального образования в г. Казани и в г. Нижнекамске. Более 5,5 тысячи работников обучены охране труда, пожарной безопасности, прошли предаттестационную подготовку по промышленной безопасности и электробезопасности и др. программам. И работа в данном направлении продолжается.

После 2021 года учебным центром освоены и внедрены несколько новых направлений подготовки слушателей. предоставлено Учебным центром «Кеннард»

В ответ на вызовы времени с началом специальной военной операции и введением (в соответствии с федеральными законами «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (ФЗ-2487-1 от 1992 г.) и «О противодействии терроризму» (ФЗ-35 от 2006 г.) жестких требований по антитеррористической защищенности охраняемых объектов, в том числе объектов ТЭК, УЦ «Кеннард» была поставлена задача на постоянной основе обеспечить качественное обучение сотрудников охранных организаций ТАИФа применению антидронового оружия против беспилотных летательных аппаратов.

Старший преподаватель Юрий Игнатьев, работающий в учебном центре с 2015 г., и имеющий опыт службы в ОВД, прошел специальную подготовку по программе «Специалист по борьбе с БПЛА (АНТИБПЛА)» в Центре беспилотной авиации Максима Кондратьева в Москве. Самим учебным центром «Кеннард» разработан и внедрен в программу обучения специальный курс: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов. Пресечение функционирования беспилотных аппаратов». Для практических занятий с охранниками с применением антидроновых ружей были приобретены дроны (квадракоптеры).

У слушателей курсов учебного центра «Кеннард» есть возможность на практике закрепить полученные знания. предоставлено Учебным центром «Кеннард»

В Нижнекамске занятия с охранниками по антитеррористической защищенности охраняемых объектов и противодействию БПЛА ведет Татьяна Колобкова.

На ней также профессиональное обучение граждан на охранника четвертого разряда, повышение квалификации и подготовка к периодической проверке охранников действующих сотрудников ЧОП «Кеннард» и ЧОП «ТАИФ-СБ», плюс работа по обучению охране труда и другим дополнительным направлениям профессионального образования.

За работой преподаватель класса учебного центра «Кеннард» в Нижнекамске Татьяна Колобкова. предоставлено Учебным центром «Кеннард»

Проводимые занятия позволят охранникам при террористических угрозах грамотно и умело действовать с антидроновым оружием при пресечении беспилотных летательных аппаратов, что в свою очередь снизит риск повреждений охраняемых объектов, — отметил Илшат Гарифуллин.

Награды за успехи в работе

Результаты проводимой работы небольшим коллективом учебного центра «Кеннард» постоянно находятся в фокусе внимания руководства ТАИФ и его охранных предприятий.

Успехи работы учебного центра «Кеннард» не раз были отмечены наградами. предоставлено Учебным центром «Кеннард»

Так, в августе 2024 года, на день образования ЧОП «Кеннард», учебный центр был поощрен благодарственным письмом за достигнутые результаты работы.

Всегда открыты для диалога

Как отмечают в учебном центре «Кеннард», здесь готовы не только обеспечить высококачественное обучение и повышение квалификации сотрудников ЧОП, специалистов по гражданской обороне, пожарной и промышленной безопасности и сотрудников, обеспечивающих антитеррористическую защищенность объектов и противодействие БПЛА, но и оказать квалифицированные консультационные услуги по подготовке к прохождению периодической проверки частных охранников. По итогам обучения и подтверждения уровня полученных знаний, выдаются свидетельства установленного образца.

Учебный центр «Кеннард» открыт для сотрудничества в вопросах обучения по всему спектру программ.

Реклама ООО «ЧОП «Кеннард». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Обращаться по всем вопросам можно по следующим адресам и номерам телефонов:

г. Казань, ул. Академическая, 2, пом. 127. Тел. 8 (987) 408-02-12, 8 (843) 537-88-43.

г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 13, пом. 9. Тел. 8 (987) 213-82-47.