Численность взрослых россиян, страдающих ожирением, за пять лет сократилась на 3,7 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

Численность взрослых россиян, страдающих ожирением, за пять лет сократилась на 3,7 млн человек (-14,8%). Об этом сообщают аналитики FinExpertiza на основе данных Росстата.

В число регионов, в которых доля жителей с лишним весом сократилась больше всего, вошли:

Сахалинская область (-29,2%);

Архангельская область (-21,9%);

Астраханская область (-21,2%);

Санкт-Петербурге (-14,9%),

Северная Осетия (-12,2%).

Напротив, выросло их число в Севастополе (+36,3%), Калининградской области (+32,1%), Чукотском автономном округе (+26,1%), Тыве (+25%), Ханты-Мансийском автономном округе (+23,2%), Якутии (+16%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что в прошлом году доля женщин, вес которых находился в пределах нормы, существенно превышала долю таких мужчин (39,4% против 30,9%). Процент мужчин с лишним весом превышал аналогичный показатель прекрасного пола (68,4% против 57,9%).

Напомним, доля страдающих ожирением детей в возрасте до 17 лет в Татарстане в 2023 году составила 2 166,7 случая на 100 тысяч населения аналогичного возраста. Эти показатели оказались выше общероссийских. В целом по стране в 2023 году доля детей с ожирением составляет 1 965 случаев на 100 тысяч человек.

Галия Гарифуллина