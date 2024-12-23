«В новогодние каникулы в исполкоме и администрациях районов будет организовано дежурство руководящего состава»

Казанцам рассказали, как будут работать городские службы в период новогодних праздников

Фото: Максим Платонов

Республиканская елка состоится 25 декабря

На этой недели в парках Казани пройдет долгожданное открытие елок, перенесенное в выходные из-за атаки беспилотников на город. Обновленное расписание на «деловом понедельнике» в мэрии города озвучил начальник управления культуры исполкома Азат Абзалов. Так, уже завтра огни зажгутся на елках в парке им. Урицкого и ж.м. Константиновка, а 25 декабря — на Советской площади и в «Арт-центре». Кроме того, уже завтра в 17.30 пройдет открытие центральной елки у Центра семьи «Казан».



По словам Абзалова, республиканская елка с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова состоится 25 декабря на площадке «Татнефть Арены». На мероприятие пригласили школьников от 10 до 17 лет, проявивших себя в учебе, творчестве и спорте. Участие в елке примут и дети участников СВО. Всего в новогодние праздники в Казани пройдут порядка 500 разных мероприятий.



В новогоднюю ночь наземный транспорт будет работать до 2.00

С 29 декабря по 8 января городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. 31 декабря работу наземного транспорта продлят до 2-х ночи, метрополитена — до полуночи.

— В связи с проведением ночной праздничной службы по случаю празднования Рождества Христова будет организована специальная подача автобусов. Для удобства посетителей собора Казанской иконы Божией матери после окончания праздничной службы 7 января к 2-м часам ночи к остановке «КАИ» будет обеспечена подача автобусов маршрутов №10, 23, 30, 60, 89, следующих во всех направлениях районов города, — рассказал Шакиров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он добавил, что все возникающие вопросы в праздничные дни казанцы и гости столицы смогут задать по телефону горячей линии комитета по транспорту: 223-28-28. 31 декабря и 1 января она будет работать в круглосуточном режиме, затем — по графику рабочего дня. Также спикер напомнил, что с 29 декабря по 9 января муниципальные парковки будут работать бесплатно.

При сильных снегопадах будут доступны 300-600 дополнительных единиц техники

Как сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, в случае аномальных снегопадов к имеющимся в парке 559 единицам снегоуборочной техники добавят еще 300-600 единиц.

— Для обеспечения стабильного функционирования системы наружного освещения, новогодней иллюминации на улицах города с 30 декабря по 8 января будут организованы ежедневные дежурства ответственных лиц из состава инженерно-технических работников и бригады специалистов оперативно-диспетчерской службы, — констатировал Куляжев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, бригада специалистов будет следить за сохранностью центральной елки города. Локация будет открыта до Старого Нового года, который отмечают в ночь с 13 на 14 января.



Для удобства жителей с 20 декабря по 8 января в Казани продлят работу общественных туалетов. В частности, уборные, находящиеся возле елочных городков, 31 декабря — 2 января будут открыты до 2.00.

«После начала зимнего периода зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом»

— В период новогодних каникул в исполкоме и администрациях районов будет организовано дежурство руководящего состава и налажена круглосуточная диспетчерская связь, — заявил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

скриншот трансляции

Он заверил, что все плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, с 25 декабря по 9 января отменены. Вывоз отходов в новогодние праздники будет осуществляться ежедневно. В дневное время для этого задействуют 90 единиц техники, в ночное — 15.

Он напомнил казанцам о важности безопасного обращения с газовым оборудованием. «Только в этом году после начала зимнего периода у нас зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом. Слава богу, люди живы», — сказал он.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

В дни новогодних праздников стационары традиционно будут работать в круглосуточном режиме. Об этом рассказал замминстра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов. Поликлиники и поликлинические отделения городских больниц с 29 декабря по 8 января будут принимать пациентов с 8.00 до 20.00. По аналогичному графику будут работать стоматологии. Неотложную стоматологическую помощь окажут с 20.00 до 8.00 по адресу ул. Чернышевского, д. 10/6 (тел. 291-01-03).

29, 30 декабря и 3, 6 января поликлиники будут работать в усиленном режиме. Работа мобильных поликлиник будет организована с 5 января. Адреса их размещения назовут позднее.

Галия Гарифуллина