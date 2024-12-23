На Волге начался процесс ледообразования, толщина льда достигает 30 см

Фото: Реальное время

На европейской территории России, включая реку Волгу, начался процесс ледообразования. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ледостав уже формируется, и толщина льда на крупных водохранилищах, в том числе и на Волге, достигает 30 см. Об этом сообщает ТАСС.

— Начал устанавливаться ледостав на европейской территории, его толщина варьируется от 4 до 30 см, наиболее толстый он на больших водохранилищах, на Волге. Но тем не менее опасность выхода на лед всегда существует, и поэтому все время предупреждение выпускается, каждый день измеряется толщина льда, — подчеркнул Вильфанд.

Несмотря на то, что лед на Волге, как и на других крупных водоемах европейской части России, уже довольно плотный, специалисты предупреждают о сохраняющейся опасности выхода на него. Ледяной покров неоднороден по структуре, и на некоторых участках могут быть промоины или тонкий лед.

В то же время на всей территории страны наблюдается значительное увеличение толщины ледяного покрова. Максимальные значения, достигающие 120 см, зафиксированы в регионах Дальнего Востока и Сибири.

Рената Валеева