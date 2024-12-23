Число вакансий для подростков в Казани растет уже второй год подряд

Фото: Максим Платонов

На конец ноября 2024 года зафиксировали, что число вакансий для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет в Казани увеличилось на 7% по сравнению с октябрем.

Такая тенденция наблюдается уже на протяжении двух лет: относительно ноября 2023 года количество вакансий выросло на 39%, а по сравнению с ноябрем 2022 года предложений стало больше на 225%.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Наибольший спрос существует на представителей следующих профессий:

администрирование;

продажи;

наука;

домашняя работа и уборка.

Напомним, на 5 ноября этого года, по Татарстану количество вакансий для людей младше 14 лет увеличилось на 49% по сравнению с прошлым месяцем, несмотря на то, что в целом по республике наблюдается снижение количества открытых мест на 1%