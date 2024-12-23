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У россиян началась шестидневная рабочая неделя

08:38, 23.12.2024
У россиян началась шестидневная рабочая неделя
Фото: Динар Фатыхов

Россияне на этой неделе будут работать шесть дней, поскольку суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днем. После этого граждан ждут 11-дневные новогодние каникулы, согласно производственному календарю, утвержденному правительством России.

Выходной с субботы 28 декабря перенесен на понедельник 30 декабря, который станет нерабочим днем. Таким образом, новогодние выходные продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

При этом последний рабочий день года, 28 декабря, не будет сокращенным.

Рената Валеева

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