У россиян началась шестидневная рабочая неделя

Фото: Динар Фатыхов

Россияне на этой неделе будут работать шесть дней, поскольку суббота, 28 декабря, объявлена рабочим днем. После этого граждан ждут 11-дневные новогодние каникулы, согласно производственному календарю, утвержденному правительством России.

Выходной с субботы 28 декабря перенесен на понедельник 30 декабря, который станет нерабочим днем. Таким образом, новогодние выходные продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

При этом последний рабочий день года, 28 декабря, не будет сокращенным.

Рената Валеева