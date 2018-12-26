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В Казани прошел пикет в защиту мусульман Китая

15:17, 26.12.2018 1
В Казани прошел пикет в защиту мусульман Китая
Фото: vk.com/id91675513

Сегодня татарстанские активисты провели пикет в защиту тюркских народов Китая. Общественники собрались с плакатами в сквере Тинчурина.

«В г. Казани прошел пикет в защиту казахов, уйгур, татар, киргизов, проживающих в КНР и подвергающихся в настоящее время геноциду», — написал на своей странице организатор акции Раис Хабиров.

Ранее сообщалось, что исполком Казани не разрешил Хабирову проводить пикет возле Генконсульства КНР на Подлужной и согласовал мероприятие только в отдаленном сквере.

Еще в октябре муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил в защиту мусульман Китая, которых притесняют власти. В США могут ввести санкции против китайских официальных лиц и компаний.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:28
    Молодцы, честь и хвала им!!!
    Несмотря на сильнейший метель, неравнодушные люди вышли выразить свою позицию на геноцид мусульман в Китае.
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