В Казани прошел пикет в защиту мусульман Китая

Сегодня татарстанские активисты провели пикет в защиту тюркских народов Китая. Общественники собрались с плакатами в сквере Тинчурина.

«В г. Казани прошел пикет в защиту казахов, уйгур, татар, киргизов, проживающих в КНР и подвергающихся в настоящее время геноциду», — написал на своей странице организатор акции Раис Хабиров.

Ранее сообщалось, что исполком Казани не разрешил Хабирову проводить пикет возле Генконсульства КНР на Подлужной и согласовал мероприятие только в отдаленном сквере.

Еще в октябре муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил в защиту мусульман Китая, которых притесняют власти. В США могут ввести санкции против китайских официальных лиц и компаний.