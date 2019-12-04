Муфтий Москвы призвал «сотрясти мировое сообщество» для защиты мусульман Китая

Фото: Тимур Рахматуллин

Председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов прокомментировал «Реальному времени» информацию о притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Московский муфтий напомнил, что он один из первых религиозных деятелей России, который признал давление на уйгуров в СУАР. И об этой ситуации он высказывался на пятничной проповеди (джума-намаз).

«К сожалению, проблема такова, что мы особого участия в ее решении принять не можем. Но как минимум мы должны быть соучастниками на уровне молитв и поддержать наших братьев, которые испытывают гнет, притеснение, унижение только лишь на основе того, что они иной национальности, иных взглядов», — заявил Ильдар хазрат в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Глава ДУМ Москвы отметил, что эту проблему российские религиозные деятели не могут исключить из повестки, поскольку в КНР проживают их единоверцы и родственные для мусульман РФ народы (в частности, уйгуры).

«Эти люди нам близки как представители тюркских народов. С другой стороны, они имеют отношение к религии ислам. Это наши братья, сестры. То, что происходит в Китае, должно находить отклик, биться в наших сердцах, наших душах. Мы не можем об этом умалчивать. Мы должны об этом говорить, стараться сотрясти в этом плане мировое сообщество, выступив единым целым», — подчеркнул Аляутдинов.

Как сообщало «Реальное время», год назад муфтий Татарстана Камиль Самигуллин поддержал притесняемых в Китае мусульман. Также в Казани состоялся пикет в их защиту.