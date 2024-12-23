Аналитики назвали самые популярные мероприятия в Казани в этом году

Фото: Михаил Захаров

В России продали 21 млн билетов на развлекательные мероприятия, сообщили в «Яндекс Афише» «Реальному времени». Большую часть билетов (14,5 млн) пользователи приобрели напрямую через сайт и приложение, что на 22,2% больше, чем в прошлом году. Через партнеров сервис продал 6,5 млн билетов, на 13,2% больше, чем в 2023 году.

Концерты оказались самым популярным видом развлечений, заняв 50% всех продаж в денежном выражении. На театры пришлось 26%, на кино — 7%, на стендап — 6% и на елки — 5%. Остальные 6% продаж пришлись на другие виды досуга.

предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Средний чек на развлечения в 2024 году вырос на 25% и составил 3726 рублей. Наибольший средний чек у елок (6050 рублей), а билеты на выставки подорожали сильнее всего — на 31% (до 1453 рублей). Средний чек на концерты составил 4907 рублей (рост на 11%), а на стендап, напротив, снизился на 14% до 4097 рублей.

В регионах концерты пользуются особой популярностью. Наибольшая доля продаж приходится на Пермь (62%), Екатеринбург (60%), Краснодар (58%), Новосибирск (56%) и Казань (52%). Это заметно выше, чем в Москве (41%) и Санкт-Петербурге (50%). В то время как театры популярнее в столицах, чем в регионах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жители Казани больше других регионов любят кино (13% продаж), а самым продаваемым развлекательным событием в регионах стало симфоническое шоу Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe именно в Казани.

Топ-10 популярных событий в Казани:

концерт Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe; концерт Басты; Stand-up Show. Лучшее; выставка «Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика»; цирковое шоу «На счастье!»; концерт MAYOT; новогоднее шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»; концерт Macan; спектакль «Примадонны»: концерт группы «Руки Вверх!»

Рената Валеева