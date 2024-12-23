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Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР

13:07, 23.12.2024
Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР, сообщили в Минобороны России.

— Нанесено поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области, — сказано в заявлении министерства.

Накануне, вооруженные силы России освободили населенные пункты Красное в Донецкой Народной Республике и Лозовая в Харьковской области.

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