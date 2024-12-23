Завтра в Татарстане ожидаются сильная гололедица и туман
Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях. Вечером 23 декабря, ночью и днем 24 декабря на территории республики, включая Казань, ожидается сильная гололедица на дорогах.
Ночью и утром местами также возможен туман.
На европейской территории России, включая реку Волгу, начался процесс ледообразования. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ледостав уже формируется, и толщина льда на крупных водохранилищах, в том числе и на Волге, достигает 30 см.
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