АСВ оставило без тепла налоговую инспекцию, Сбербанк и других обитателей офисного комплекса в Казани

Банкротство страховой компании «НАСКО» привело к коммунальному коллапсу, который грозит обернуться банкротством предпринимателей на счетах за электричество

Фото: Инна Серова

В Казани замерзают обитатели казанского комплекса офисных зданий на Чуйкова, 2 — бывшего актива обанкротившейся компании «НАСКО». Беда пришла внезапно — и, как назло, одновременно с наступлением холодов. Многочисленные арендаторы помещений вынуждены греться подручными средствами — электрическими обогревателями и конвекторами. Причина сбоя — тепловые сети на вводе в здание пришли в аварийное состояние, пуска тепла в этом отопительном сезоне они не дождались. В Агентстве по страхованию вкладов, которое теперь заведует имуществом страховщика и выставило его на торги, предложили замерзшим «офисникам» скинуться на ремонт сетей порядка 800 тысяч рублей. Как стало известно «Реальному времени», без тепла остались даже налоговая служба и Сбербанк, однако оплатить ремонт согласился только один обитатель — медицинский центр «Айболит».

Холодный ультиматум



— У вас тепло есть? У всех есть, и давно! А у нас нет, и не будет, говорят! — позвонил в «Реальное время» частный предприниматель Виктор, арендующий офис в деловом центре на Чуйкова, 2б. — Нам объявили, что если мы сами не оплатим ремонт отопления, то его и не будет. Мы не собственники, мы — арендаторы, за коммуналку арендодателю платим, и по закону ничего больше ему не должны. Но законом не согреешься, а ремонтировать сети, получается, некому. Хозяин — банкрот, управляющие нам ультиматум выставили...

Помещения по соседству с офисом Виктора занимают другие фирмы. Везде, как и у него, стоят обогреватели, сотрудники сидят закутанные, жалуются на холод, называют астрономические суммы, в которые обходится электричество. Но позировать перед фотоаппаратом на фоне этого оледенения отказываются в страхе перед начальством. Такими же неразговорчивыми оказались замерзшие сотрудники Сбербанка и налоговой инспекции.

В большинстве офисов, несмотря на включенные обогреватели, оказалось довольно прохладно. Согреться по-настоящему корреспонденту «Реального времени» удалось, лишь зайдя в помещение медцентра «Айболит», расположенное в блоке «Д». В вестибюле клиники работало целых два обогревателя — большой конвектор рядом с креслами для пациентов и поменьше — за стойкой администратора. А руководитель сети медицинских центров «Айболит» Азат Рызванов сообщил, что сейчас во всех кабинетах, кроме обогревателей, включены еще и кондиционеры — на подачу тепла.

Добрый доктор

Рызванов внес ясность в вопрос о причинах, по которым на Чуйкова, 2б в 2020 году так и не наступил отопительный сезон.

— Отсутствие тепла для всех стало неожиданностью, — сказал Рызванов. — Арендаторов тут много, несколько десятков. У нашей клиники помещения в собственности, но поставщиком тепла выступал собственник здания, и мы по договору всегда оплачивали выставляемые им счета. Балансодержатель сетей — АО «НАСКО». Ни компания-балансодержатель, ни ее представители до начала отопительного сезона никого из арендаторов и собственников помещений не информировали о том, что тепла не будет, хотя, как теперь выяснилось, об аварийном состоянии сетей было известно еще в августе.

По словам Рызванова, пару недель назад все арендаторы и собственники помещений получили от представителя собственника здания письма одинакового содержания — о необходимости заплатить 800 тыс. рублей за ремонт теплосетей — иначе тепла не будет.

— Мы несколько дней пытались созвониться с управляющим и хотя бы понять — с каждого по 800 тысяч требуют или всего 800, — говорит руководитель сети медцентров. — Потом выяснилось — со всех 800. Наш юрист стал обходить арендаторов, узнавать, кто что решил. У нас выхода нет, мы платить готовы — не можем мы рисковать заморозить клиентов! Справедливо было бы оплатить ремонт пропорционально занимаемой площади, но оказалось, что мелкие арендаторы платить вообще не намерены, отказались платить и две крупные фирмы, занимающие площадь намного больше нашей. Не готовы платить и бюджетные организации — налоговая и Сбербанк. Вернее, они не имеют права финансировать ремонтные работы — только оплачивать счета.

В итоге Рызванов принял решение — заплатить 800 тысяч со своего счета, чтобы не ставить клинику под угрозу закрытия, а поскорее начать ремонт теплосетей и потом собрать эту сумму, за вычетом своей доли, с других арендаторов и собственников:

— Мне уже двое крупных собственников сказали, что платить не будут, так что около трехсот тысяч я потеряю, да что делать — клиника должна работать в нормальном режиме. Да и не заплатить — означает заморозить зимой систему теплоснабжения. Трубы лопнут — менять их дороже обойдется.

Кроме того, чтобы обеспечить нормальный микроклимат в кабинетах клиники, в «Айболите» только в октябре сожгли электричества на 100 тыс. руб. А что будет в морозы? Выложить 800 тысяч и отремонтировать отопление явно дешевле, чем пойти на принцип и затем восстанавливать помещения и систему отопления.

Но даже при наличии доброй воли и готовности «Айболита» платить не все так просто: по словам руководителя медицинской сети, к консенсусу о ремонте с представителем управляющего АО «НАСКО» удалось прийти только после вмешательства прокуратуры.

Здание продается, но пока не покупается

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов, «в настоящее время конкурсным управляющим проводится работа по замене двух аварийных участков тепловой сети». Однако, по словам арендаторов, никаких ремонтных работ на сетях здания пока не наблюдается.

Параллельно АСВ предпринимает усилия к продаже имущества «НАСКО», которая была признана банкротом в конце августа 2019 года. Сообщение о проведении торгов было размещено на сайте агентства 29 июня 2020, а двумя днями ранее — опубликовано в СМИ.

— Общий размер установленных требований кредиторов по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 1 млрд 195 млн 395 тыс. рублей, — сообщили «Реальному времени» в АСВ.

Выставленное АСВ на продажу нежилое здание на улице Маршала Чуйкова, 2б имеет площадь 2211 кв. м и земельный участок 18,9 сотки. Начальная цена лота — 103,37 млн руб., однако первые торги были признаны несостоявшимися и стоимость комплекса снизили до 93 млн — такой она и останется до 15 ноября. Если здание никто не купит, цена будет снижена повторно.

Вопрос о том, каким образом будут и будут ли вообще компенсированы управляющим имуществом банкрота затраты арендаторов и собственников помещений на ремонт сетей здания, остается открытым.